De voetballende profvrouwen steken gunstiger af dan de mannen

Toegegeven, er is een verschil in kracht en snelheid en ook technisch is er best wel wat over te zeggen. Maar als het tot een vergelijking komt, steken de voetballende profvrouwen gunstiger af, in die zin dat het om een echte volkssport gaat in plaats van om een schimmige industrie.

Dat werd deze week duidelijk door de aangekondigde transfer van de Braziliaanse sterspeler Neymar, die van Barcelona naar Paris Saint-Germain zou gaan. Bij die transfer zou vermoedelijk sprake zijn van een bedrag van rond een half miljard euro, waaronder een afkoopsom van 222 miljoen euro. Dat zou dan alleen mogelijk zijn via een vreemde constructie, waarbij Neymar ambassadeur zal zijn van het WK dat in 2022 in Qatar gehouden gaat worden. Stel je voor, een half miljard euro, voor een voetballer van 25, met twee goede benen. Maar vooral: met een naam die goed is voor de miljoenenverkoop van shirtjes en andere gadgets.

Met deze transfer zullen ook de prijzen voor andere voetballers stijgen. Met sport heeft dit niets meer te maken. Bij internationaal topvoetbal bij de mannen draait het vooral om geld. Dat is jammer voor het publiek, want het leidt niet tot aantrekkelijk spel op het veld.

Te gek voor woorden De transfersom voor Neymar zou volgens berichten deels betaald worden vanuit Qatar, waar de eigenaar van Paris Saint-Germain gevestigd is. Het WK in Qatar is nog ver weg, maar het is moeilijk om bij deze transfer niet te denken aan de onveilige situatie bij de bouw van stadions daar. De Fifa beloofde steeds op de omstandigheden te letten, maar kwam daar nog altijd niet toe. Mensenrechtenorganisaties spraken vorig jaar al van duizenden doden. Tekst loopt door onder de afbeelding. Neymar toont zijn nieuwe shirt © EPA De kwartfinale van het vrouwen-EK werd gespeeld in Doetinchem. Doha of Doetinchem, dat is een wereld van verschil. Natuurlijk moeten vrouwelijke profvoetballers beter betaald worden en in de grotere stadions spelen. En dat een derde van de voetballende vrouwen in nationale teams niet betaald krijgt is te gek voor woorden. Maar bij dit EK vrouwenvoetbal is aan het spel en op de tribunes te zien dat er een lijn loopt tussen het plezier in het spelletje en de wil om te winnen. Winnen is niet uitsluitend omdat er miljoenen op het spel staan. Vrouwenvoetbal is nog lang niet aan de top. De honoraria mogen en moeten flink omhoog. Maar laat die top niet in Qatarese toestanden verzanden. En dan nu eerst de finale. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

