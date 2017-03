De vluchtelingendeal met Turkije werkt nauwelijks

Hoewel de vloot aan aftandse bootjes zou worden gestopt, en daarmee het grote aantal doden door verdrinking, leek het tegenhouden van de vluchtelingen zelf het belangrijkste doel. Want het nieuwe systeem, waarbij Syriërs vanuit Griekenland moesten worden teruggestuurd naar Turkije en vluchtelingen vanuit Turkije via een veilige route naar Europa zouden kunnen komen, moest nog helemaal van de grond worden getild.

Inmiddels is gebleken dat het systeem nog steeds nauwelijks werkt. Het aantal toegelaten Syriërs is beperkt, gebrek aan hulp door EU-lidstaten verhindert dat asielaanvragen in redelijk tempo worden beoordeeld, en er gaat wel iets meer geld naar opvang in Turkije zelf, maar de omstandigheden blijven schrijnend. De zorg dat vooral het stopzetten van de stroom het doel was, lijkt gerechtvaardigd.

Dubieus

Ook op een ander vlak was de deal dubieus. De bedoeling was namelijk daarnaast om te werken aan visumvrij reizen voor Turken naar de EU, maar ook dat is geen realiteit. De Turkse woede daarover is begrijpelijk, maar aan Europese kant is er minstens zoveel ergernis over de richting waarin de Turkse politiek zich begeeft. De keiharde reactie op de couppoging, de wens van president Erdogan om zichzelf via een referendum veel meer macht te geven en de scheldpartijen van Erdogan en zijn regering richting EU-landen als Nederland en Duitsland baren diepe zorgen. Evenals gebruik van de vluchtelingen als drukmiddel door bij herhaling te dreigen hen weer massaal door te laten.

Eenvoudige oplossingen zijn er niet

Een snelle verbetering van de relatie met Turkije zit er niet in. Daarvoor is er te harde taal gesproken, zijn de autoritaire tendensen bij de Turkse leiders te sterk en moet eerst het referendum van april achter de rug zijn. Maar intussen woedt de oorlog voort in Syrië, en kunnen de vluchtelingen op zoek naar veiligheid geen kant op.

Eenvoudige oplossingen zijn er niet. Bij de EU-landen lijkt na de massale instroom van 2015 en begin 2016 weinig bereidheid grote groepen op te vangen. De verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland helpen wat dat betreft niet. Maar het minste wat de EU moet doen is op veel grotere schaal ondersteuning bieden aan de opvang in Turkije zelf en het overbrengen van Syrische vluchtelingen vanuit dat land opvoeren. De capaciteit is er, en de slechte relatie met Turkije mag humanitair handelen niet in de weg staan.

