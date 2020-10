De virusbeveiliging van Joe Biden is een president waardig, maar de president zelf voelde er niet voor

Je belangrijkste taak als presidentskandidaat is glashelder het verschil te schetsen tussen jou en je tegenstander.

Dat is Donald Trump – laatst bekende verblijfplaats: het militaire Walter Reed ziekenhuis bij Washington D.C. – gelukt. Hij is besmet met het coronavirus, en de Democratische kandidaat Joe Biden niet.

Trump wordt zal in het Walter Reed ‘geobserveerd’, worden, terwijl hij volgens het Witte Huis doorwerkt in het speciaal daarvoor bestemde kantoor dat altijd klaarstaat voor een eventueel zieke president. Hij heeft koorts, hoest en heeft het benauwd. Biden wenste hem vrijdagmiddag in een toespraak beterschap, en benadrukte dat de verspreiding van het virus alleen kan worden gestopt als iedereen voldoende afstand houdt, en mondkapjes draagt.

Dat Biden tot nu toe voor besmetting gespaard is gebleven, is geen toeval. Hij wordt omringd door extreme voorzorgen. In de werkruimte in zijn huis in Wilmington in Delaware mogen maar weinig medewerkers komen, en allemaal moeten ze afstand houden en een mondkapje dragen, net als Biden zelf.

Die medewerkers hebben zich de regels helemaal eigen gemaakt, viel te lezen in een beschrijving van Bidens ‘bubbel’ op website Politico. Als iemand even iets eet of een slok koffie neemt, en het mondkapje dus even naar beneden moet, keert hij of zij zich van de groep af om geen eventueel virus te verspreiden. Tijdens campagnebezoeken – Biden heeft de frequentie daarvan onlangs opgevoerd – komen er cirkels op de grond waar de gasten binnen moeten blijven, en wordt Biden uit meer kelen tegelijk terechtgewezen als hij op het punt lijkt gezellig op iemand toe te stappen.

Het is goed doordacht en grondig uitgevoerd, een veiligheidsbeleid dat past bij een mogelijk aanstaande president van de VS. En waar de beveiliging van de huidige president natuurlijk niet voor onderdoet.

Zou je denken.

In de rozentuin

Maar ook op dat gebied was de afgelopen maanden het contrast enorm. En dat was geen geheim. Iedereen kon zien, vanaf de eerste persconferenties over de pandemie, dat Trump en veel van zijn medewerkers wel het afstand houden en mond- en neusbedekken predikten, maar zich er niet zelf aan hielden. Mondkapjes ‘zien er niet uit’, klaagde Trump binnenskamers. Slechts een enkele keer is hij met een op gesignaleerd. In de westvleugel van het Witte Huis, waar de werkruimten zijn van de president en zijn staf, werden medewerkers die met een mondkapje verschenen, daarop aangekeken. Tijdens campagnebijeenkomsten kregen bezoekers ze uitgereikt, maar het dragen ervan, en afstand houden, werd niet gehandhaafd. En Trump maakte zich vrolijk over Biden die zich in zijn ‘bunker’ verschool en ‘het grootste mondkapje draagt dat je ooit gezien hebt.’

Sommige van die verkiezingsbijeenkomsten waren een route voor het virus om zich te verspreiden. Een van de laatste grote die Trump hield, in Tulsa in Oklahoma, werd maar door zo’n 6000 mensen bezocht in plaats van de verwachte tienduizenden, maar volgens de autoriteiten in Oklahoma waren er in de periode daarna honderden extra besmettingen. Voormalig Republikeins presidentskandidaat Herman Cain was er aanwezig en droeg geen mondkapje. Of hij daar met het virus besmet werd, is niet met zekerheid na te gaan, maar hij kreeg de ziekte en hij overleed.

In de dagen voordat duidelijk werd dat Trump besmet was, ging hij voor campagnetoespraken naar diverse staten. Vorige week zaterdag hield hij bovendien een bijeenkomst in de rozentuin van het Witte Huis om zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof, rechter Amy Coney Barrett, aan het volk voor te stellen.

Het is goed mogelijk dat hij het virus daar heeft opgelopen, net als zijn adviseur Hope Hicks, met wie hij nauw samenwerkt. Van haar werd de besmetting donderdag vastgesteld. Twee Republikeinse senatoren die daar ook waren, Mike Lee en Thom Tillis, kregen vrijdag te horen dat zij besmet zijn.

Mondkapje af na binnenkomst

Hoe dan ook rees woensdag al het vermoeden dat het virus de slordige afweer van het Witte Huis had doorbroken. Hicks kreeg symptomen aan boord van het presidentiële vliegtuig, Air Force One, op de terugweg van een campagnetoespraak van Trump in Minnesota.

Een dag daarvoor, dinsdag, was ze in Cleveland geweest, waar Trump debatteerde met Joe Biden. Ook daar was weer duidelijk geworden hoe weinig serieus de president en zijn omgeving het besmettingsgevaar namen. Melania Trump en zijn kinderen Eric, Donald Jr., Ivanka en Tiffany kwamen met mondkapjes op binnen, maar deden die af toen ze eenmaal zaten. Debatleider Chris Wallace vertelde op tv-zender waarvoor hij werkt, Fox News, dat hij zag hoe medewerkers van de Cleveland Clinic hen nieuwe mondkapjes aanboden, maar dat ze werden weggewuifd.

Donderdag werd het vermoeden zekerheid: Hope Hicks was besmet. Maar dat was voor de omgeving van de president nog geen reden om de hoogste alarmfase af te kondigen en Trump, zoals van elke Amerikaan wordt verwacht die in direct contact is geweest met een besmet iemand, in quarantaine te laten gaan. De president bezocht een fondsenwerfbijeenkomst met aanhangers in een golfclub die hij in New Jersey bezit. Daar viel op dat hij weinig fut had.

Sommige journalisten hoorden van medewerkers van de president dat de positieve test pas bekend werd toen de helikopter met de president aan boord al onderweg was van het Witte Huis. Anderen zeiden dat ze het voor die tijd al wisten.

Hoe dan ook kregen de gasten op die bijeenkomst in New Jersey voor hun gulle giften aan de campagne van Trump mogelijk iets meer dan alleen de aandacht van de president. Want ook daar droeg hij natuurlijk geen mondkapje.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.