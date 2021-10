De verwaarlozing van onze democratische rechtsorde

Premier Rutte vertelde vorig jaar in de Tweede Kamer dat hij wel eens de grap maakt dat Europa binnenland is, zoveel tijd kost hem de Europese raad van regeringsleiders. Maar deze week verdreef de werkelijkheid de ironie, toen hem na de eerste dag van de Europese top werd gevraagd naar de rechtsbescherming van burgers in Nederland. Polen de les lezen over de rechtsstaat is één, maar hoe zit het in eigen land, nu aan het licht is gekomen dat in de afgelopen vijf jaar alleen al 1115 kinderen uit huis zijn geplaatst als gevolg van het harde toeslagenbeleid?

Rutte weerde de vraag aanvankelijk af. ‘Ik ben hier in Brussel...’. Daar hebben die kinderen geen boodschap aan, wierp de NOS-verslaggever tegen. ‘Dat begrijp ik, maar...’, sputterde Rutte tegen. Daarna herpakte hij zich en wilde hij ‘bij wijze van uitzondering’ in Brussel ingaan op een ‘binnenlandse aangelegenheid’.

De vraag drong zich uiteraard als vanzelf op, juist omdat Europa binnenland is en, omgekeerd, binnenland Europa. Precies daarom wierp onze premier de Polen voor de voeten dat zij de onafhankelijkheid van de rechtspraak aantasten en het Europese recht ondergeschikt maken aan hun eigen eigen grondwet. Dat raakt aan de bestaansgrond van de Europese Unie en kan niet als een interne Poolse aangelegenheid worden beschouwd. De kwestie herinnert aan de uitspraak van Abraham Lincoln, ontleend aan de Bijbel, dat ‘een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, geen stand kan houden’.

Verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet?

Maar hoe verhoudt zich de zonde van de Polen tot ‘het ongekende onrecht’ dat zich in de toeslagenaffaire in Nederland heeft geopenbaard? Verwijt de pot de ketel niet dat hij zwart ziet?

Het eenvoudige antwoord is nee. In Polen is de inkapseling van de rechtspraak welbewuste politiek van de conservatieve regering, in Nederland is er sprake van een ernstige ontsporing in de uitvoering van beleid, waarmee alle staatsmachten nu in hun maag zitten en zich, de een meer dan de ander, beschaamd afvragen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Je kunt je afvragen of deze ontsporing in wezen niet veel ernstiger is dan wat er in Polen gebeurt. Daar is tenminste duidelijk uit welke wind de hoek waait en wat de bedoelingen zijn. De toeslagenaffaire daarentegen lijkt zich te hebben voltrokken als een autonoom, kafkaësk proces, zonder zicht, laat staan greep van de machten en tegenmachten in onze staat, en dat over een lange periode.

Achteraf is het haast onvoorstelbaar dat er vrijwel niemand heeft gepiept bij de disproportionele sancties op een gering verzuim of een kleine fout. Dat vooral de bestuursrechters zich dat aantrekken is te begrijpen. Waren zij wel onafhankelijk in hun oordeel of gingen zij er te gemakkelijk van uit dat de belastingdienst wel gelijk zou hebben?

Rutte verwijt de Polen dan wel de scheiding tussen de machten te doorbreken, hier zijn grenzen tussen de machten, vermoedelijk ongewild, vervaagd en is er door routinematigheid en gemakzucht een gebrek aan distantie en onbevangenheid ontstaan. Zulke tendensen van rolvervaging doen zich binnen de uitvoerende macht zelf voor.

Autocratische trekken

De bestuurskundige Paul Frissen en zijn leerling Henk den Uijl wezen onlangs in een uitgave van het Montesquieu instituut, onder de trefzekere titel ‘Lijdelijk toezien?’, op de ongezonde uitwerking van verpolitiekt bestuur, waarin de hoogste wijsheid is de bestuurder ‘uit de wind te houden’. Hoe verdraagt zich dat met de opdracht van de overheid niet alleen over de uitvoering van het beleid te waken, maar net zozeer over de vrijheid van burgers en minderheden?

Misschien heeft ons bestuur ook wel ongemerkt autocratische trekken gekregen, doordat de notie is verdwenen dat tegenspraak en controle niet alleen nuttig zijn, maar een wezenlijk deel van de ziel van de democratische rechtsstaat. In dat licht alleen al is het niet goed dat een partij of een politicus te lang aan de macht is. Dat versterkt al dan niet bewust het misverstand dat overheidsdiensten bijkantoren zijn van de politiek en dat gunstige beeldvorming belangrijker is dan publieke verantwoording en waarheidsvinding.

Rutte zei vorig jaar in de Kamer dat hij als liberaal niet graag spreekt over de ‘overheid’, ‘omdat die boven ons is geplaatst’. Liever heeft hij het over de ‘staat’.

Het is een onderscheid om op te kauwen. Uit Ruttes visie lijkt de notie verdwenen dat een minister een dienaar is van een hoger belang dan alleen het partij of coalitiebelang. De Duitse schrijver Thomas Mann vatte dat belang van de democratie kernachtig samen in de trits vrijheid, waarheid en recht.

Rutte zal daar, noch in Den Haag, noch in Brussel, iets aan af doen. Tegelijk is het onwaarschijnlijk dat hij zich, al vijftien jaar op het hoogste niveau rondlopend, aan de stille verwaarlozing van de democratische rechtsorde heeft onttrokken.