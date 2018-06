De verstandelijk gehandicapte Kimberly dichtte over haar overleden vader, dat raakte me

En eindelijk kan ik even met je praten, en je vertellen hoeveel ik van je hou.

Lees verder na de advertentie

Hoe erg ik je mis, sinds jij er niet meer bent.

Maar dat ik heel erg trots ben, dat ik jou als papa heb gekend.

En als ik wakker ben geworden, en terugdenk aan deze droom,

weet ik zeker dat dromen geen bedrog zijn, want jij was er gewoon.’

Dit gedicht is geschreven door Kimberly Koopmans. Ik zat een poosje geleden in de jury van ‘Het andere gedicht’, een landelijke poëziewedstrijd voor iedereen boven de 12 met een verstandelijke beperking. ‘Handicap’, stond er eigenlijk, maar ik was in de veronderstelling dat we dat niet meer zeiden.

Hoe dan ook: Kimberly’s ode aan haar overleden vader had het niet eens tot de longlist gebracht. Daar was ze teleurgesteld over en dat kwam ze me persoonlijk vertellen, na de feestelijke prijsuitreiking.

Ik weet wat ik zou moéten doen: verdrietig kijken, huilen