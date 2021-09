De versoepelde coronamaatregelen geven alle reden voor blijdschap

De anderhalvemetermaatregel was in de praktijk al flink verwaterd. Het opheffen van deze maatregel na anderhalf jaar is de meest eenduidige versoepeling die dinsdag werd afgekondigd door het kabinet. Andere versoepelingen zijn wat complexer. Voor toegang tot restaurants en theaters is wel een QR-code nodig, via de CoronaCheck-app. Voor andere instellingen, zoals musea, dierentuinen en kerken, geldt dat dan weer niet. Casino’s mogen wel tot in de vroege uurtjes open blijven, nachthoreca en nachtclubs niet. Dus gokken mag ’s nachts wel, dansen niet.

Laten we wel wezen: vergeleken met de situatie van een jaar geleden is er nu heel veel wel mogelijk. De samenleving is voor een groot deel opengegaan. Vaccinaties en digitale technologie, zoals de app, hebben daaraan bijgedragen, naast de collectieve discipline. Dankzij de tests hebben ook ongevaccineerden toegang tot cultuur en horeca. Daarom is het van belang dat die tests inderdaad gratis blijven, een voorwaarde om te voorkomen dat een tweedeling ontstaat tussen mensen met en zonder prik.

Het opheffen van de verplichte afstand geeft de horeca gelegenheid de tafeltjes dichter bij elkaar te zetten en meer omzet te draaien, terwijl klanten zich veilig kunnen voelen. De voorwaarde daarvoor, het scannen van de QR-code bij de entree, is een kleine moeite vergeleken met wat dat oplevert. Verwijten dat het coronabeleid de horeca in de rol van politieagent dwingt, zijn daarom echt overdreven. De praktijk in andere landen laat dat zien . Het personeelstekort mag geen reden zijn om de toegang vrij te geven.

Anders ligt dat bij de evenementen, die maar op 75 procent bezetting mogen draaien. Voor deze branche zijn grote aantallen bezoekers cruciaal om rendabel te zijn. Het is daarom terecht dat het kabinet zich beraadt om de festivals op dit punt tegemoet te komen, bijvoorbeeld door compensatie.

Vorig jaar rond deze tijd, half september, stegen de cijfers en kwamen er regels als een maximum van drie bezoekers thuis, en 30 bij een bijeenkomst binnen. Vier maanden erna, in januari, werd de avondklok ingevoerd. In winkels droeg het beperkte aantal bezoekers een mondkapje. Geen knuffels, geen aanrakingen. Dat lijkt snel vergeten, in de behoefte om weer zonder beperkingen met elkaar om te gaan.

Voorzichtigheid blijft geboden, dat geldt ook voor kerken, die buiten de maatregelen vallen. Maar dat het vanaf 25 september weer kan, uit eten gaan, elkaar omhelzen, zonder mondkapje op school rondlopen, weer naar college, een arm om iemand heen slaan op een begrafenis, dansen op een bruiloft, dat is vooral iets om blij mee te zijn.