De verkiezing van een formateur leidt tot tweedeling

Dit (voorlopige) voorstel van de commissie heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen, maar is in zijn gevolgen voor de politieke cultuur veel ingrijpender dan een incidenteel ingezet bindend referendum, als dat er al komt. Vergeet niet dat het al bijna 35 jaar geleden is sinds de staatscommissie-Biesheuvel voor het eerst met zo'n type referendum op de proppen kwam. Je kunt gerust zeggen dat het perspectief daarop onzeker en ver verwijderd blijft.

Een door de kiezers aangewezen kabinetsformateur is sneller te verwezenlijken, al zal daarvoor ook een aanvulling in de Grondwet nodig zijn. De als zorgelijk ervaren fragmentatie van het politieke krachtenveld, die het lastiger maakt werkzame kabinetten te vormen, kan een stimulans zijn haast te maken.

Of de kabinetsvorming met een gekozen formateur beter en vlugger zal gaan, is nog even de vraag. Een vrij zekere consequentie van een gevecht om één stoel is dat deze een tweedeling in blokken in de hand werkt. Het Amerikaanse bestel heeft dat scherp laten zien. Hoewel de stichters van de republiek dat niet beoogden, leidde de strijd om het presidentschap binnen de kortste tijd tot twee rivaliserende partijen.

In Nederland was dat ook de ervaring met het districtenstelsel dat voor 1917 bestond. Als geen van de kandidaten een meerderheid haalde, was een tweede ronde nodig, die als vanzelf pactvorming tot gevolg had met allerlei machinaties en handjeklap van dien. Kort gezegd: de werkelijke machtsvorming verplaatst zich in zo'n constellatie naar de periode vóór de verkiezingen in plaats van erna.

Realistisch De staatscommissie-Remkes juicht dat toe omdat de kiezers al in het stemhokje weten waar ze aan toe zijn en niet maandenlang worden geconfronteerd met een mistige kabinetsformatie. Bovendien zou blokvorming vooraf de vorming van een kabinet kunnen bespoedigen - al gaat er in Nederland in alle gevallen veel tijd en energie in de kleine lettertjes zitten. Het voorstel is in zoverre realistisch, dat het de verkapte strijd om het Torentje waarin de Kamerverkiezingen de afgelopen halve eeuw zijn ontaard, een legitieme grondslag geeft. De staatscommissie verbergt haar enthousiasme nauwelijks: 'Anders dan nu kan er dan wel een echt premiersdebat plaatsvinden'. Dat is zeker het geval als de verkiezing in twee ronden geschiedt, met in de laatste ronde de twee kandidaten met het grootste aantal stemmen. Je krijgt hier dan zoiets als de finale tussen Macron en Le Pen in Frankrijk, al is de winnaar hier dan nog niet zeker van het Torentje - hij of zij kan altijd nog mislukken. Dat zou kunnen als de gekozen formateur niet de leider van de grootste partij is.