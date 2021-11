De vergelijking met de Shoah gaat mank, maar de gevoeligheid van de Joodse gemeenschap rond 2G is begrijpelijk

Trouw rouw noteerde gisteren dat met het invoeren van een zogeheten 2G-maatregel voor ongevaccineerden ‘grondrechten opzij worden geschoven’. Het roept ‘grote principiële vragen op’. Bij andere landgenoten roept het zelfs pijnlijke herinneringen op. Opiniepeiler Maurice de Hond publiceerde zondag een brief waarin hij de Tweede Wereldoorlog aanhaalde. De Joodse De Hond zegt te weten wat het betekent als een bepaald deel van de bevolking uitgesloten wordt van bepaalde activiteiten: “Ik heb het gehoord van mijn ouders over een periode, die de zwartste bladzijde van onze geschiedenis is. Die mochten op een gegeven moment ook bepaalde plekken niet meer bezoeken waar ze vaak kwamen: bioscopen, theaters, restaurants. En wat hen daarbij het meeste trof was dat degenen die deze plekken nog wel mochten bezoeken, dat gewoon bleven doen.”

Het is nu de tweede keer in korte tijd dat een vooraanstaande Joodse Nederlander het uitsluitingsmechanisme tegen Joden door nazi’s in herinnering brengt in de kwestie van ongevaccineerden en 2G. Vóór De Hond zei rabbijn Tamara Benima in een lezing: “Ik weet me ook, zeg ik als Jodin, gewaarschuwd door wat er in nazi-Duitsland plaatsvond (…) Speel dus niet met vuur door mensen nu in onze samenleving weg te zetten als ‘gevaar voor de volksgezondheid’”.

Een vaccinatiecentrum is nog geen gaskamer

Nu kan ik me goed voorstellen dat de verontwaardiging over zulke uitspraken direct aanzwelt. Iedere vergelijking tussen de Shoah en 2G-maatregelen gaat volstrekt mank. Joden werden uitgesloten in een soort voortraject dat als einddoel hun fysieke uitroeiing had. Ongevaccineerden worden misschien de facto ook uitgesloten, maar het doel is hen te dwingen zich te laten vaccineren. Moreel discutabel en wellicht verwerpelijk, maar een vaccinatiecentrum is nog geen gaskamer. Of zoals Aron Vrieler van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël cru stelde: “Als Joden tijdens de Holocaust hun lot konden ontwijken door twee prikjes te nemen, hadden ze dat wel gedaan”.

Maar als je het niet zo letterlijk neemt, kun je wel enig begrip opbrengen voor de sterke gevoeligheid van Joodse medeburgers als De Hond en Benima. Ze zeggen ook niet dat gevaccineerden hetzelfde lot wacht als slachtoffers van de Shoah. Ze maken zich vooral druk over het uitsluitingsmechanisme dat ongevaccineerden dreigt te treffen en dat hen ongemak bezorgt en pijnlijke herinneringen oproept. Dit kan best een punt van discussie zijn. Door een deel van de bevolking grondrechten te ontzeggen, wordt voor het eerst sinds WOII uitsluiting van burgers door de overheid bevorderd. Ook al zijn omstandigheden en doelen volstrekt niet vergelijkbaar.

Dat nu een kwaadaardig Kamerlid, overigens niet vrij van antisemitische smetten, zich de kwestie toe-eigent door op ongevaccineerden het etiket ‘nieuwe Joden’ te plakken is oerdom en hierdoor verwaarloosbaar. Bedenk wel dat diezelfde man in het verleden hevig protesteerde wanneer door handelaars in slachtofferschap hetzelfde etiket ‘nieuwe Joden’ op moslims werd geplakt.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.