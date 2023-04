De veestapel halveren? Een reductie van 90 procent is hooguit een aardig begin  

Het stikstofprobleem gooit het land op slot. Ook na de Provinciale Statenverkiezingen blijft de vraag hoe we hier ooit uit gaan komen. Er verschijnen overal rapporten en indicaties, experts wijzen telkens weer op nieuwe varianten van al bestaande kritieke problemen die nu echt dringend opgelost moeten worden.

Omdat de link met de veestapel bijna altijd gelegd kan worden, begint men nu zelfs te praten over het reduceren van de veestapel. Dat is ‘geen doel op zich’ volgens minister van natuur Piet Adema, maar de wat uitgesprokener partijen hebben het dan toch gauw over afnames van 20 en 30 procent. En dan is er natuurlijk D66, dat met een reductie van 50 procent schijnt te schermen.

Halveren dus. Een radicaal standpunt. Gematigdere partijen blijven er het liefst ver van, van die radicale 50 procent. Een compromis zou in hun ogen moeten liggen ergens bij 20 procent reductie – 80 procent behoud. Maar dat het zo niet langer kan, daar zijn ze het wel over eens.

Vergelijk Nederland eens met de rest van Europa, of de wereld: de veedichtheid is nergens zo hoog. Kijk eens naar de brandende megastallen: tienduizend verbrande varkens per fik, dat is toch wel barbaars. Er moet sowieso minder vlees worden gegeten, vanwege het milieu en klimaat: de halve wereld wordt ontbost voor de productie van biomassa in de vorm van veevoer, waarvan de restanten achterblijven als mestoverschot. Zelfs de gematigden zien in dat dit niet houdbaar is.

Het meest veedichte land

Maar die zelfverklaard gematigden zien niet in dat hun voorgestelde 20 procent reductie geen van deze problemen oplost. Nederland heeft nu al twee maal zoveel vee per oppervlak als Duitsland, wat binnen de Europese Unie na Nederland en België het meest veedichte land is. En wereldwijd wordt er al veel te veel vee gehouden – dus ook andere landen zullen qua veeteelt willen en gaan afschalen.

Een reductie van 20 procent is voor Nederland niets anders dan handhaving van de huidige situatie. Daar tevreden mee zijn, geeft het signaal naar andere landen dat die enorme verzameling dieren hier op een klein stukje aarde wenselijk is voor elk vergelijkbare stukje aarde. Dat andere landen dus vooral hun veedichtheid moeten verhogen in plaats van ook verlagen.

Kortom, een reductie van 20 procent is geen redelijk compromis, net zomin als 50 procent een radicale vermindering is. De halvering an sich is slechts een poging om op dezelfde voet verder te gaan – ook met 50 procent reductie staan we bovenaan alle lijstjes omtrent (de schadelijke gevolgen van) veehouderij. En dus zal ook na die halfbakken vermindering de roep om inkrimping terecht te horen blijven.

Een straat waarvan elke tegel bezaaid ligt met hondendrollen wil je schoonmaken, en voordat de straat redelijk schoon genoemd mag worden moeten verreweg de meeste drollen gewoon verdwijnen, anders stap je er nog steeds aan de lopende band in.

Van schaal wisselen

De cijfers rond de veestapel moeten anders worden aangevlogen – niet in absolute aantallen, maar relatief, logaritmisch. De schaal van de veehouderij is waar het om draait, en we moeten van schaal wisselen. Afschalen. Een radicaal voorstel zou dan zijn om 1 procent van de veestapel te behouden. Kijken we naar de ordegrootte, de schaal der dingen, dan ligt het midden, het compromis, tussen die radicale 1 procent en de 100 procent van nu, op 10 procent. Een reductie van 90 procent dus. Dat is het streven dat de gematigde partijen moeten uitdragen, dat is een geloofwaardig compromis.

Er is nou eenmaal veel te veel veeteelt. Hier, daar, overal ter wereld. We moeten niet van 50.000 naar 40.000 geslachte varkens per dag gaan, maar naar 5000. Een stalbrand moet niet 100.000 kippen het leven kosten, maar slechts 10.000. Dat zou tenminste een begin zijn.

