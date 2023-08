De vallende sterren van Nederland

Het is zaterdagavond in Boedapest en de wereld kijkt verbouwereerd naar twee vallende oranje sterren. Twee lijven die uit een (beloofde) gouden hemel onverwacht tuimelen om op het tartan van het WK atletiek hard te crashen. Zowel Sifan Hassan als Femke Bol, in hun respectievelijke onderdelen, kort na elkaar, valt in bijna gewonnen positie vlak voor de finishlijn. Terwijl ik perplex eindeloos de vertraagde herhalingen terugspoelde, vroeg ik me af of dit misschien een metafoor was.

Ik zag op die tartanpiste ook demissionaire premier Mark Rutte, die maanden daarvoor zijn eigen kabinet koel opblies. Hij dacht aan een nieuwe recordjacht, een gouden greep die hem voorbij de electorale finishlijn naar een vijfde kabinet zou brengen. Maar toen voelde hij aan zijn zij de motie van wantrouwen die hem dreigde in te halen en liet zich, met politieke carrière en al, te pletter vallen.

Ik was de volgende dag met onveranderde fascinatie de beelden van de valpartijen nog aan het ontleden toen ’s avonds het nieuws neerplofte: Kamerlid Pieter Omtzigt doet mee aan de novemberverkiezingen met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. Wordt hij de volgende vallende ster? De geadoreerd politieke messias, gedragen door krankzinnige peilingen (tot 46 zetels), die voor de finish opgebrand ter aarde stort?

Ik heb veel sympathie voor Pieter, een ware kruising tussen een pitbull en een luis, die zich in de pels van gevoelige dossiers vastbijt. Maar zijn zigzaggende aanloop bevalt me niet. Eerst zwijgen om de spanning op te voeren en dan zijn korte broek aantrekken om fluitend vakantie te vieren. Toedeloe, eerst een duik nemen in de lanterfanterij en dan pas de draad van het landsbelang oppakken waar hij, naar eigen zeggen, ‘al een tijdje’ mee bezig was. Een tijdje? Nog een dikke maand geleden wist hij nog steeds niet wat hij ging doen. Hoe solide is dan zijn overtuiging?

Avonturiers, brekebenen, gelukzoeker en vrijbuiters

Een kandidatenlijst, geeft hij toe, heeft hij nog steeds niet en die moet op 9 oktober ingeleverd worden. Maar geen paniek, verzekert hij ons, want inmiddels hebben zich ‘een paar honderd mensen’ gemeld voor de jobs die de politieke dilettant zelf gaat uitdelen. Hoeveel avonturiers, brekebenen, gelukzoekers of vrijbuiters in die club van honderd? En zit in Omtzigts hoge hoed al een kandidaat-premier die hij aan zijn lange oren eruit kan trekken? Wat blijft dan over van die veel belovende peilingen na een eventuele desastreuze campagne waar de dilettant wordt ontmaskerd? Een val misschien. Sport is een leerschool voor het leven, maar niet per se voor de politiek. Wellicht is mijn pessimisme misplaatst.

Over die beelden ben ik er wel uit. Zowel Hassan als Bol voelde dat ze ingehaald werd en dat ze waarschijnlijk ging verliezen. De eerste was het minst sportief. Tot twee keer toe sloeg Hassan de Ethiopische Gudaf Tsegay met haar rechterelleboog (eerst op schouder en vervolgens tegen de kin) om zich naar rechts ‘breed te maken’. Hierdoor en ook door uitputting verloor ze haar evenwicht. Eigen schuld dus. Bol voelde ook dat ze dreigde gepasseerd te worden. Ze liet zich vallen met de borst vooruit, zoals uitgeputte lopers doen bij de finishlijn. Maar die lijn die ze naar zich toe had willen trekken, lag twee à drie meter verderop. Een verwarring van droom met werkelijkheid.

