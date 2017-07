De val van het kalifaat vormt geen garantie voor een rustige toekomst

Precies drie jaar geleden op deze plek beklom Aboe Bakr al-Baghdadi, leider van de terroristische Islamitische Staat, een soort kansel in die moskee om zijn kalifaat uit te roepen.

Hij riep toen alle moslims in de wereld op om naar zijn islamitische heilstaat af te reizen. Hier zou de islamitische wereld terug worden geleid naar ‘waardigheid, macht, rechtvaardigheid en leiderschap’, volgens het zwarte spook op zijn balkonnetje. Uit alle hoeken van de wereld stroomden vervolgens de kandidaten toe naar de beloofde heilstaat, vaak jong, soms met vrouwen en kinderen. Velen van hen zijn nu dood en begraven. Anderen smeken via hun advocaten de regeringen van hun landen van oorsprong om alsjeblieft naar ‘huis’ te mogen terugkeren.

Het islamitische kalifaat van Aboe Bakr al-Baghdadi is een monsterlijke creatie geweest en wordt nu door de internationale gemeenschap met wortel en tak uitgeroeid. Een volstrekt mislukte poging om het religieuze fanatisme een geografische gedaante te schenken. Maar het leed dat deze incarnatie van de ‘zuivere islam’ gedurende zijn driejarig bestaan heeft veroorzaakt, is immens. De slachtoffers ervan, de vrouwen die werden gestenigd of als seksuele slavinnen misbruikt, de homo’s die vanuit torens of minaretten naar beneden werden geduwd, de gevangenen die werden onthoofd, gekruisigd of gemarteld mogen niet worden vergeten.

Persoonlijke initiatieven

Ook niet het relatief kleinere aantal, dat IS en zijn geestverwanten in het door hen gehate Westen met aanslagen hebben veroorzaakt. Deze week werd een grondige internationale studie gepubliceerd (‘Fear Thy Neighbor Radicalization and Jihadist Attacks in the West’) over de aanslagen die in Europa en de VS zijn gepleegd sinds het uitroepen van het kalifaat. In totaal waren er 51 aanslagen op voornamelijk 8 landen gepleegd, door 65 jihadisten. Meest getroffen waren in deze volgorde Frankrijk, de VS en Duitsland.

In meer dan de helft van de gevallen maakten de aanslagen geen slachtoffers maar in de resterende 22 aanvallen vielen in totaal 395 doden en 1549 gewonden. 43 plegers zijn gedood en 21 zijn gearresteerd. Maar het meest interessant is het profiel van de jihadisten: 27 jaar oud gemiddeld en in 97 procent van de gevallen mannen van wie 57 procent een crimineel verleden had. Ze waren vanzelfsprekend allemaal moslims maar 17 procent had zich eerder tot de islam bekeerd. Wat ook opvalt, is dat in alleen 8 procent van de gevallen de aanslagen in opdracht van IS zelf zijn uitgevoerd. De rest zijn persoonlijke initiatieven van figuren die min of meer contact met IS hadden gezocht. Dat wil zeggen dat maar 11 tot 13 procent van buitenaf kwam. De overgrote meerderheid kwam dus uit het land zelf waar de aanslag werd gepleegd en had meestal een etnische achtergrond van moslims-immigrant. Een gegeven dat helaas nog geen garantie vormt voor een rustige toekomst.