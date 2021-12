De vaccinatieplicht is een egalitaire stap die een einde aan de tweedeling kan maken

Europa kleurt dit weekeinde rood tot donkerrood. Het is alweer het virus dat de Europese klok slaat. Alle toegepaste maatregelen – van lockdowns, avondklok, vliegverbod, coronatoegangsbewijs tot 2G – zijn klaarblijkelijk niet in staat geweest de coronaopmars te stuiten. Rest de moeder alle maatregelen, het paardenmiddel dat in tijd van nood de wet mag breken. Nu al hebben landen als Oostenrijk of Griekenland een vaccinatieplicht ingevoerd. Duitsland zal binnenkort volgen en de Belgische minister van volksgezondheid, Franck Vandenbroucke sluit het ook niet meer uit.

Hoewel het gezondheidsbeleid het privédomein van ieder EU-lid blijft, wierp de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen deze week een eerste steen in de Unievijver: het is belangrijk het debat te openen over een Europese vaccinatieplicht.

Mijn natte vinger zegt dat het nog een kwestie van tijd is eer bijna ­overal in de EU de plicht tot vaccinatie wordt ingevoerd. Landen die zich daartegen verzetten dreigen straks geïsoleerd te worden. En Nederland? Ook hier gaan steeds meer stemmen op om de vrije keus tot vaccinatie ongedaan te maken. Zo hoorde of las ik uit tal van monden of pennen het voorzichtige tot stellige advies om van vaccinatie een bij wet geregelde plicht te maken.

Een kleine greep: OMT-lid en viroloog Menno de Jong, arts-microbioloog Marc Bonten, medisch ethicus Heleen Dupuis, rechtsfilosoof en lid van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad Roland Pierik, hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit Marcel Verweij. En dan heb ik het nog niet over bekende Nederlanders, van zangers en advocaten tot publicisten.

Het moet een softe plicht zijn

Precies drie maanden geleden pleitte ik op deze plek voor een vaccinatieplicht. Een egalitaire stap die een einde aan de tweedeling kan maken. Discriminatoire maatregelen waarbij niet gevaccineerden van het normale sociale- of arbeidsleven worden uitgesloten, zijn dan overbodig. De 2G-tweederangsburger is passé.

Maar ik pleitte ook voor een softe plicht, dat wil zeggen een vaccinatieplicht waarbij geen straf wordt uitgedeeld in geval van weigering. Niet zoals Oostenrijk bijvoorbeeld waar weigeraars, ook al blijven ze gezond en worden ze niet in ziekenhuizen opgenomen, boetes kunnen krijgen die variëren van 3600 tot 7200 euro. De weigeraar wordt in Nederland niet gestraft, maar moet wel in één geval de consequenties aanvaarden van zijn keus: als hij besmet raakt en een beroep moet doen op zorgstructuren, zal hij een deel van de opnamekosten moeten vergoeden via een speciale eigenrisico­bijdrage.

En kom maar niet weer aan met rook- en ­alcoholverslaafden die ziek worden. Daartegen bestaat geen vaccin zoals bij covid waarbij je door injecties beschermd wordt.

Maar let op: een vaccinatieplicht kan niet gaan zonder een uitzonderlijke en krachtige voorlichtingscampagne van overheidswege, evenals ontmoetingen in steden en buurten tussen weigeraars en medische deskundigen of politici.

Helaas is van een dergelijke proactieve houding van de overheid tot nu toe geen sprake.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.