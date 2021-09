De vaccinatiedrang holt onze waarden uit

Lezer Gerben Hup signaleert een gevaarlijke omslag in het denken over inentingen tegen corona: ongevaccineerden worden vogelvrij verklaard.

Sinds de start van de coronavaccinatie, in januari, is de opinie sterk veranderd. Waar men vorig jaar nog sprak over vrijwillige vaccinatie en vaccinatiedrang resoluut afwees, lijken regering en opiniemakers nu aan te dringen op vergaande maatregelen om ongevaccineerden te stimuleren alsnog een vaccin te halen. Veel Nederlanders zien met afgrijzen aan hoe deze maatregelen de waarden uithollen die ons lief waren.

Sylvain Ephimenco (Trouw, 2 september) pleit voor een verplichte bijdrage voor coronapatiënten op de intensive care. Een ‘eigen schuld, dikke bult’-beleid lijkt logisch, maar heeft moreel grote gevolgen. Moeten we rokende longkankerpatiënten of hartpatiënten met overgewicht ook een gedeelte van de ziekenhuisrekening doorsturen, opdat we ongezonde levensgewoonten en ziekenhuisbezetting ontmoedigen?

Een sociaal zorgsysteem kijkt niet naar levensstijl of keuzes

Vanuit de waarden van betaalbare en toegankelijke zorg is het onwenselijk patiënten te laten betalen voor eigen keuzes, zeker in schrijnende medische situaties. Een sociaal zorgsysteem kijkt niet naar levensstijl of keuzes, maar helpt burgers die aankloppen, zowel geneeskundig als ­financieel. Onderscheid op basis van schuldvraag is immoreel, en onderscheid op basis van de vaccinatiestatus is selectief en onrechtmatig.

Een ander voorbeeld zie ik in het pleidooi van docent Gert Jan Geling (Opinie, 26 augustus) om ongevaccineerde studenten fysiek te weren van mbo’s, hbo’s en universiteiten. Hij redeneert dat dit geen grote inbreuk maakt op het recht op onderwijs, aangezien ze altijd onderwijs op afstand kunnen volgen.

Studeren is meer dan livestreams kijken

Een docent zou moeten weten dat studeren meer is dan livestreams kijken en op afstand meedoen. Het contact tussen studenten op de gangen van de faculteit, het na het college vragen kunnen stellen aan docenten en studiefaciliteiten zoals snel internet zijn onderdelen van een fatsoenlijke studieloopbaan. Het besluit om het onderwijs zo snel mogelijk te openen bevestigt dat onderwijs op afstand studenten tekortdoet en het recht op onderwijs ondermijnt. Deze situatie voor ongevaccineerden verlengen, zoals Geling bepleitte, strookt niet met dit mensenrecht.

Deze twee voorbeelden geven de huidige toon aan: de waarden die we koesterden, moeten wijken voor de coronabestrijding. Het verdedigen van minderheden in een sociaal rechtvaardige samenleving wordt in de ijskast gezet. We krijgen er een tweedeling voor terug, met ongevaccineerden vogelvrij verklaard

