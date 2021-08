De uniseks Gouden Kalf loopt iets te ver op de troepen vooruit

Voor het winnen van Heel Holland bakt of de Libris Literatuur Prijs zal het niet uitmaken met welke set chromosomen je geboren bent, en of je jezelf presenteert als man, vrouw of non-binair. Dus waarom zou je bij een filmprijs nog wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen? Zo bezien is het niet meer dan logisch dat de Gouden Kalveren voor de beste hoofd- en bijrollen voortaan genderinclusief zijn: geen aparte mannen- en vrouwenprijzen, maar uniseks prijzen waarbij uitsluitend de acteerprestatie telt.

Vanuit de filmwereld wordt desondanks niet onverdeeld positief gereageerd, om verschillende redenen. De door de coronacrisis geteisterde cultuursector heeft nu wel even iets anders aan zijn hoofd. Het is zonde om prijzen te schrappen in de categorieën die de meeste publicitaire aandacht krijgen, de beste acteurs en actrices. En: hoe pakt dit uit voor vrouwelijke acteurs, die door de bank genomen minder interessante, minder gelaagde hoofdrollen krijgen dan hun mannelijke collega’s?

Durft de jury het aan?

Dat laatste roept de vraag op of zo’n filmjury het aandurft inderdaad enkel en alleen te beoordelen op prestatie, zoals nu wordt voorgespiegeld, of toch met een schuin oog kijkt naar de winnaars in andere categorieën en voorgaande jaren. Waarschijnlijk het laatste. Of het nu gaat om de filmwereld, de top van het bedrijfsleven of het nieuwe kabinet dat ooit wel een keer op het bordes zal verschijnen, evenredige en gelijkwaardige zichtbaarheid van mannen en vrouwen blijft relevant, en moet je soms afdwingen. Misschien voorlopig ook nog even door de interessante vrouwenrollen en -prestaties jaarlijks expliciet eer te bewijzen.

Kwestie is dus: beweegt de organisatie van het Nederlands Film Festival mee met de tijdgeest, of loopt ze te ver op de troepen vooruit, en wordt de ene emancipatiestrijd – van vrouwelijke acteurs – hier ondergeschikt gemaakt aan de andere, van de mensen die af willen van de traditionele onderverdeling in mannen en vrouwen. Die kwestie speelt over de volle breedte van de samenleving, niet alleen in de filmwereld.

Man en vrouw als loze begrippen

Genderidentiteit is voor velen een belangrijk thema, de voortrekkers van (ook) deze emancipatiestrijd verdienen steun en respect. Het valt niet uit te sluiten dat zij een stempel zullen drukken op een toekomst waarin man en vrouw loze begrippen zijn, en waarin ‘mensen’ menstrueren en zwanger worden.

Tot het zover is, is de vraag gerechtvaardigd of het nu al tijd is om voor te sorteren op zo’n mogelijke toekomst, of dat dit te ver vooruitloopt op de huidige maatschappelijke opvattingen en verhoudingen en daardoor averechts uitpakt.