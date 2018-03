De uitspraken van Ramautarsing zijn dom, onjuist en dus onschuldig

Ja, en mijn rechternier aan een seriemoordenaar schenken, zou ik persoonlijk ook niet fijn vinden. De vergelijking van Yernaz Ramautarsing tussen verkrachting en het betalen van belasting mag er ook wezen: ze worden allebei onder dwang gedaan. Hoewel, wat belasting betreft, je kunt ook naar een ander land verhuizen. Yernaz vindt ook dat egoïsme een groot goed is. Omdat we dankzij hem toch midden in deze discussie zitten, voel ik me vrij te beweren dat vriend Yernaz een graatmager IQ bezit. Maar dat dat natuurlijk niets te maken heeft met zijn huidskleur.

Lees verder na de advertentie

Toch blijft de enorme ophef over zijn uitspraken verwonderlijk. Deze tot voor kort praktisch onbekende dommerd die nummer twee was op de lijst van zijn partij in Amsterdam, kreeg zaterdag vier pagina’s in de Volkskrant en was ’s avonds de opening van het Journaal. Zou dit te maken kunnen hebben met het feit dat Ramautarsing lid is van de partij van de door sommigen gehate Baudet en dat dat FvD op vier zetels staat in Amsterdam, volgens de laatste peilingen?

Ik vind ook de uitspraken waarop die man is afgerekend volstrekt dom, onjuist en dus onschuldig

Hoe dan ook, ook ik vind de uitspraken waarop die man is afgerekend volstrekt dom, onjuist en dus onschuldig: homorechten zouden de reden zijn dat homo’s met hun hoge IQ zich niet voortplanten en dus de samenleving armer maken. Waarom heeft niemand het gehele weekeinde opgemerkt dat homorechten de voortplanting van homo’s niet kunnen beïnvloeden? Of juist wel maar dan in omgekeerde richting: als homo’s meer rechten hadden wat betreft bijvoorbeeld het draagmoederschap, zouden ze zich gemakkelijker kunnen voortplanten.