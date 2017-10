De uitschakeling van Oranje was een gebrek aan kwaliteit. Punt.

Het was de teneur in menige analyse van de noodlottige kwalificatiereeks voor het WK 2018. We zijn niet achterlijk, we weten dat we niet zo goed zijn en we erkennen dat ruiterlijk (althans, dat denken we zo te doen), maar zeg nou zelf: we hadden ook iets om tegenop te boksen, die keepers, dat doelpunt, die absurde 8-0.

Geef een kind een standje en laat, hoe licht ook, merken dat je vindt dat het er ook niet alles aan kan doen. Weg effect van het standje, de eerste kier naar excuses is het kind al geboden - en elke trainer kan je vertellen dat voetballers net kinderen zijn.

Ik zou zeggen: de Duitser Jürgen Klinsmann bondscoach, Fred Rutten technisch directeur

We moeten ervan af. Het was een gebrek aan kwaliteit. Punt.

Maar dat is moeilijk, in Nederland. Nóg hoor je dat we beter zijn dan Zweden, dat we betere voetballers hebben dan ook menig ander land. Je proefde dat, hoe vreemd, niet werd ingezien dat de wedstrijd van dinsdag geen graadmeter kon zijn, met een tegenstander die met 6-0 mocht verliezen en daarnaar voetbalde.

Kijk maar eens terug: de nummers 7 en 13, Larsson en Johansson heten ze, zijn zeker zo goed als Wijnaldum en Vilhena. Nummer 10 Forsberg is beter dan al onze middenvelders - daar hoef je niets voor terug te kijken.

Die hebben wij niet, zei Youri Mulder in ‘Rondo’. Hij noemde ook drie IJslanders: Bjarnason, Sigurdsson en Bödvarsson. Hebben wij ook allemaal niet, zei hij. De lastige waarheid, al zichtbaar toen ze ons in de kwalificatiereeks voor het EK 2016 hun hielen lieten zien, sloeg dood op tafel. De NOS stelde een lijst samen van de ‘20 grootste Nederlandse talenten’. Er is voldoende reden tot optimisme, stond erbij.