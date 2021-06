De Uefa kon geen kant op: laat de EU dit politieke probleem zelf oplossen

Het was een krachtige politieke uitspraak, die premier Rutte deed over de nieuwe Hongaarse wet over het verbod op informatie over homoseksualiteit. Voor hem heeft het Hongarije van premier Orban hierdoor ‘niets meer te zoeken’ in de EU. Je kunt ­deze woorden radicaal vinden, maar de Nederlandse premier brengt hiermee het debat over discriminatie daar waar het primair hoort: in de politieke arena tijdens een EU-top. Maar wat te doen met het verzoek om het voetbalstadion van München met regenboogkleuren te tooien tijdens de EK-­wedstrijd Duitsland-Hongarije?

Politieke statements binnen de sport kunnen als een splijtzwam werken. Dat zagen we onlangs met het knielen van spelers als boodschap tegen racisme tijdens ditzelfde EK. Van de 24 deelnemende landen besloten drie ploegen vlak voor hun wedstrijden toch te gaan knielen: Engeland, België en Frankrijk. Bij de wereldkampioen ging dit op het laatste moment niet door. Knielen terwijl de Duitsers staand zouden toekijken, vonden de Fransen ‘officieel’ maar niets. Vice-aanvoerder ­Raphaël Varane: “Knielen is nu een symbool van spanning en onrust ­geworden”. Feit is dat in Frankrijk een heftig debat was losgebarsten. Tegenstanders (vooral in het rechtse kamp) vonden dat het knielen, dat afgeleid was van een Amerikaans protest tegen politiegeweld aldaar, niets had te maken met Frankrijk.

Ook de politieke achtergrond van een van de oprichters van de beweging Black Lives Matter, een zelf­verklaarde marxist, werd gehekeld. Zwarte schrijfster en actrice Rachel Khan ontpopte zich als tegenstander van deze actie: “Knielen is een ­symbool van onderwerping en zwakheid. Een gebaar dat vreemd is aan onze geschiedenis.” Om de onrust rond het elftal te bedaren, zagen de spelers uiteindelijk af van een actie die politiek was geworden.

De Uefa heeft de regenboogactie op de Allianz Arena verboden ­wegens het politieke karakter. De ­nieuwe Hongaarse wet over homoseksualiteit is een politiek initiatief van de conservatieve regering van premier Orban (Fidesz). Het verzoek om het stadion met regenboogkleuren te verlichten, was afkomstig van een politicus: de progressieve bur­gemeester Dieter Reiter (SPD) van München. Daarbij kwam een ander aspect. Dit zou gebeuren naar aan­leiding van de wedstrijd Duitsland-Hongarije. Had men ook de kleuren van het stadion aangepast als het ­bezoekende elftal niet Hongarije was geweest? Hoe moesten de Hongaarse spelers zich dan voelen met een actie gericht tegen hun regering, die ze ook tegen hun land en dus ook tegen zichzelf konden opvatten?

Dat in Europa enkele gebouwen met regenboogkleuren werden verlicht, is prima in het kader van een maatschappelijk protest. Maar het stadion waar de wedstrijd plaatsvond, moest neutraal blijven en geen politiek activisme toestaan dat een ­vijandige sfeer rond de bezoekende spelers kon creëren. Het verbod van de Uefa was ongemakkelijk (we zijn allemaal tegen homodiscriminatie), maar toch de enige juiste beslissing in sportief opzicht. Laat de politieke EU dit politieke probleem zelf aanpakken.

