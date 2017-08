De tweeverdienersnorm is knellend

In het artikel komt Belle Derks aan het woord, hoogleraar sociale psychologie.Zij stelt dat mensen individuele beslissingen horen te maken op basis van wat men wil. Daar zullen weinigen het mee oneens zijn. Echter, in zo’n individuele beslissing moet volgens mij de omgeving worden meegewogen. Juist van ouders mag je verwachten dat ze niet enkel gericht zijn op eigen carrièrekansen, maar dat ze rekening houden met het opgroeiende kind. Misschien zit die waarde verpakt in de norm die nu heerst?

Om te komen tot een evenwichtiger verdeling van zorg over beide ouders, stelt hoogleraar Derks dat de overheid moet stimuleren vaders minder te laten werken. Ze vertelt dat dit in gidsland Zweden al gebeurt door belastingvoordelen. In Nederland is het zover nog niet. En gelukkig maar, want dat strijdt volgens mij met de individuele beslissing die ouders nemen om de zorg naar eigen inzicht te verdelen. Zo kun je ook uitkomen op de verdeling, waarbij de ene ouder inkomen genereert en de andere ouder thuis bij het kind is. In beide gevallen een vorm van zorg. Maar als je in Nederland deze keuze maakt, word je juist zwaarder belast. Waarom dat rechtvaardig zou zijn, is me een raadsel.

Er lijkt geen andere mogelijkheid dan dat beide ouders werken

Het laatste citaat van hoogleraar Derks luidt: “Het zou mooi zijn dat (…) mannen minder kunnen werken als ze dat willen en vrouwen meer. Want als vrouwen veel in deeltijd werken, moet de man wel meer uren maken”.

Levensstandaard Zo’n individuele beslissing is prima. Maar ook daarachter gaat een norm schuil. En die heeft te maken met de beoogde levensstandaard. Er lijkt geen andere mogelijkheid dan dat beide ouders werken. Die is er inderdaad niet als je drie keer per jaar op vakantie wilt naar exotische oorden en elk jaar de nieuwste telefoon. Tegenwoordig lijkt de norm te zijn dat je de nering naar de tering zet en niet andersom. Kortom, met het bestrijden van de ene norm, komt er al gauw een andere norm voor in de plaats. En welke norm moet dat zijn? De individuele keuze die ik als ouder heb gemaakt, is om niet voltijds te werken, zodat ik bewust tijd kan doorbrengen met mijn kind. Dat zie ik niet als de restjes van een afgesloofd bestaan. Jan-Willem Kosten is vader en Trouw-lezer te Utrecht.

