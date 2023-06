De Tweede Kamer gaf de macht zélf vrij spel

De conservatieve liberaal J.L. Heldring wist het tegen het einde van zijn lange journalistieke leven wel: ‘Denken in termen van macht is in ons land vrij zeldzaam’. De verklaring, die hij in 2011 in een interview gaf, was eenvoudig: de koopman houdt er niet van en de dominee ook niet.

Dat wil niet zeggen dat de machtsfactor in de Nederlandse politiek geen rol speelt. Dat is natuurlijk wel zo. Sterker nog, kijkend vanuit het perspectief van politiek als machtsstrijd is veel van de dynamiek in Den Haag te verklaren. Dat geldt zeker voor de opnieuw opgerakelde kwestie ‘Positie Omtzigt, functie elders’.

De commissie-Van Baalen die de kabinetsformatie van 2021 in opdracht van de Tweede Kamer tegen het licht hield, heeft deze kwestie afgedaan als een incident. Uniek, maar in zekere zin voorspelbaar, omdat de per abuis geopenbaarde notitie direct raakte aan de beladen voorgeschiedenis, het aftreden van Rutte III vanwege het toeslagenschandaal, dat mede door het Kamerlid Omtzigt aan het licht was gebracht.

Van Baalen schaarde het incident in de categorie ‘Wat je in de politiek het meest moet vrezen’, naar het antwoord van de Britse premier Macmillan aan een journalist: ‘Events, dear boy, events’. Hoe dan ook bood het ongeluk een inkijk in de keuken van de politiek als machtsbedrijf: hoe kapsel je een gevreesde parlementariër in?

Rutte en Lubbers lijken op elkaar

‘Sensibiliseren’ was niet gelukt, dan maar volgens de beproefde methode zo dicht mogelijk tegen je aan drukken, bijvoorbeeld door hem minister te maken. Zoals de door Rutte bewonderde Amerikaanse president Lyndon B. Johnson besloot maatjes te worden met de gevreesde FBI-chef J. Edgar Hoover onder het motto ‘You’d better have him inside the tent pissing out, than outside the tent pissing in’.

Deze methode hanteerde ook de christen-democraat Lubbers, die langdurig te maken had met de politiek geladen kwestie van de plaatsing van kruisraketten. Als CDA-fractieleider stond hij de twee voornaamste tegenstanders, Hans de Boer en Jan van Houwelingen, met liefde aan het tweede kabinet-Van Agt af. Daarna zette hij als premier de in dissidente kring populaire minister van justitie De Ruiter op Defensie.

De voormalige lobbyist van de werkgevers Niek Jan van Kesteren zei onlangs in NRC dat Rutte en Lubbers op elkaar lijken ‘in een bepaalde rücksichtslose machtsoriëntatie’. Volgens van Kesteren kunnen ze zich ‘volledig focussen op de macht’. Hij gaf dus en passant de verklaring waarom Rutte en Lubbers de langstzittende premiers zijn, de liberaal nu wat langer omdat hij volgens Van Kesteren niet onder zijn zonden lijdt.

Een bijkomende verklaring voor hun overlevingskunst kan zijn dat beiden afkomstig zijn uit het bedrijfsleven, waar het draait om harde resultaten. De politicoloog Arend Lijphart, de grote kenner van onze coalitiepolitiek, zocht de wortels daarvan in de traditie van Nederland als handelsland. In zijn standaardwerk Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek uit 1968 schreef hij, dat het na de invoering van de evenredige vertegenwoordiging de kunst was ‘twisten te schikken die vanwege hun levensbeschouwelijke aard onoplosbaar lijken’.

Pacificatiepolitiek is saai, tam, en oer-Nederlands

In de periode van 1917 tot 1967 werkte die pacificatiepolitiek redelijk goed. De politiek hier was ‘vrij tam en saai’, niet door sufheid van de Nederlanders of het ontbreken van tegenstelling, maar door het snel ontwikkelde vermogen van de politieke elites emoties in de samenleving in toom te houden en met elkaar in de binnenkamer ‘zaken te doen’. Lijphart zag de saaiheid van die politiek als een symptoom van de gezondheid van onze democratie. Saaiheid stond voor stabiliteit. In de jaren zestig zag hij door de ontzuiling en individualisering een kentering intreden, maar misschien leek dat maar zo.

De grondpatronen van de coalitiepolitiek zijn ondanks de drastisch veranderde verhoudingen, de turbulentie en de gierende emoties in de publieke sfeer nog altijd zichtbaar. Daardoor is het, met behulp van bewezen methoden als depolitiseren, uitstellen, pragmatische verdraagzaamheid en vertrouwelijk beraad, ook nu nog mogelijk resultaten te boeken, zoals een diep ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel.

Daarentegen lukt het de politieke elites niet meer gemakkelijk de hartstochten te beteugelen en breed vertrouwen te wekken. Het draagvlak voor de ouderwetse pacificatiepolitiek is smaller geworden en het top-downkarakter roept in een mondiger samenleving weerstand op, al komt veel van het misbaar van partijen die zelf de openheid schuwen als de pest, alle democratische vroomheid in de kwestie-Omtzigt ten spijt.

De Tweede Kamer liet in 2012 met het ontkoningen van de formatie een vacuüm ontstaan, dat de macht en niet de tegenmacht ten goede kwam. Daar weet een machtspoliticus dan wel raad mee.