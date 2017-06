De twee volken in Israël zijn met elkaar verweven, en niet in positieve zin

Misschien komt het er nog eens van. Ik zou dan met mensen willen praten over het veranderen van gedachten – hoe werkt dat eigenlijk, wat maakt dat iemand van gelovig ongelovig wordt, van links rechts, van carnivoor vegetariër, van welzijnswerker aandelenhandelaar; ik noem maar wat.

Het gaat me niet om de argumenten pro of contra, die laten zich meestal wel raden. Wat me intrigeert is waarom welk argument op welk moment zeggingskracht krijgt, wat er overwonnen moet worden, wat er gebeurt in iemands hoofd, of iemands hart.

Zelf ben ik in de loop van de jaren bijvoorbeeld anders gaan denken over Israël, en nu de Zesdaagse Oorlog van 1967 allerwegen wordt herdacht, realiseer ik me hoe lang het eigenlijk geduurd heeft voor ik oog begon te krijgen voor wat daar gaande was, en is.

Fascinatie Als jonge verslaggever versloeg ik in de jaren tachtig de protesten tegen de opvoering van Fassbinders toneelstuk ‘Het vuil, de stad en de dood’, dat door bezeerde Joden antisemitisch werd genoemd, en de emoties daar omheen wakkerden mijn interesse aan in het verhaal van het Nederlandse jodendom. Vervolgens raakte ik in de ban van Oost-Europa, waar aan het einde van de 19e eeuw tachtig procent van alle Joden woonden. De geschiedenis van het ene volk kan de geschiedenis van het andere volk niet ongedaan maken Ik ging de boeken van Isaac Bashevis Singer lezen, interviewde refusniks – Russische Joden die geen toestemming kregen naar Israël te emigreren – en bezocht in de jaren negentig, toen ik correspondent was in Praag, vaak het ‘schuldige landschap’ van de Holocaust, vooral in Polen. De gesprekken met Joodse overlevenden, die eerst de terreur van het nationaal-socialisme over zich heen kregen en daarna die van het stalinisme, zal ik niet snel vergeten. Het was ook in die tijd dat ik voor het eerst in Israël kwam, voor een vakantietrip van kibboets naar kibboets. Dat was een mooie reis, maar wel een met oogkleppen op; we zagen alleen de Israëlische kant van het land, en daarmee slechts de helft van de werkelijkheid. Dat valt een toerist misschien nog te vergeven – eigenlijk vind ik van niet – maar een journalist mag geen genoegen nemen met de halve waarheid, en later ben ik teruggegaan om ook Gaza en de Westelijke Jordaanoever te zien. Langzamerhand ben ik gaan begrijpen dat dit ene land twee verhalen in zich bergt, en dat dat twee tragedies zijn Toch zijn het niet die bezoeken op zich die me van gedachten hebben doen veranderen. Dat er van mijn oorspronkelijke begrip voor de Israëlische houding jegens de Palestijnen weinig is overgebleven, komt net zozeer voort uit leeswerk en interviews als uit ervaringen ter plekke. Maar wat ik heb gezien, ondersteunt wel wat ik heb geleerd. Langzamerhand ben ik gaan begrijpen dat dit ene land twee verhalen in zich bergt, en dat dat twee tragedies zijn. De geschiedenis van het ene volk kan de geschiedenis van het andere volk niet ongedaan maken, hoezeer sommigen aan beide kanten dat ook zouden willen. Ze zijn met elkaar verweven geraakt en niet in positieve zin. Zeker niet zolang de bezetting voortduurt. Lees ook: 'Israël wordt meer en meer gezien als een koloniaal project'

