De Trouw-lezers brengen me sereniteit op de dag dat de wereld wankelt

Het was rond 12 uur zaterdag toen ik een bescheiden vloek niet kon onderdrukken: wie organiseert nou een lezersdag juist op de dag dat de wereld dreigt te kantelen? Hoe kwam ik los van al die ratelende nieuwsbronnen om naar Amersfoort te rijden, dacht ik paniekerig.

Vroeg in de ochtend ijsbeerde ik al voor het tv-scherm vol wisselende buitenlandse nieuwszenders, tegelijk druk tikkend en schuivend op mijn tablet. Je kunt natuurlijk een gat in de opgewarmde Nederlandse lucht springen omdat een verzwakte Poetin een koekje van eigen deeg krijgt, maar dan moet je ook de schaduw achter hem ontwaren. Bij deze duistere schim zag ik de contouren van oppergangster Prigozjin die met zijn huurlingen tot op een virtuele steenworp van Moskou was gekropen. Verbeeld je je dan een wereld waarin duizenden kernraketten in de klauwen van Wagner-boeven vallen.

Een explosieve sfeer? Met zandzakken voor de deur?

Toen ik in het voormalige klooster Mariënhof in Amersfoort arriveerde, verwachtte ik een explosieve sfeer en mogelijk wat zandzakken voor de poort. In plaats daarvan viel ik in een warm bad van sereniteit en rust: Trouw-lezers hebben door hun rijpheid al zoveel turbulenties in het leven overwonnen dat een Prigozjin meer of minder hen niet doet wankelen.

Eigenlijk kwam die hele middag de dreiging uit Rusland niet echt ter sprake. Ik werd direct bij aankomst door een echtpaar aangesproken, maar het ging niet over de vorderingen van de Wagner-tanks: of die negatieve brieven die door Opinie structureel worden gepubliceerd mij niet tot wanhoop drijven? Interessante vraag (ik draag nog steeds de stigmata van de uitgelichte lezersbrief uit 2016 met als titel: ‘Banger van Ephimenco dan van terroristen’), maar futiel op de dag van een wereldomwenteling.

Maar nadat ik plaats had genomen in de zaal, werd ik tot mijn eigen verbazing gegrepen door de serene rust en de positieve uitstraling van dit lezersgezelschap. Hier waren niet de gelegenheidsabonnees naartoe gekomen, de nonchalante passanten bij het gedrukte woord die met een oog op hun tablet, smartphone en tv-scherm ook nog een snelle blik op een Trouw-reportage werpen. Nee, hier zat de crème de la crème, de historische Trouw-lezers bijeen, het fundament waarop de krant door de jaren heen is gebouwd.

Aan hun overwegend witte haardossen zag je dat ze alle abrupte of langzame veranderingen van de krant hadden doorstaan en trouwst onder de trouwsten waren gebleven. Voor hen is deze krant meer dan een optelsom van woorden op gerecycled papier. De krant als bondgenoot en fluisteraar die je bijna als een geliefd familielid koestert.

Te veel woke, en ook gekoketteer met moeilijke woorden

Ik hoorde iemand zeggen dat hij 58 jaar eerder het abonnement als huwelijkscadeau van zijn ouders had gekregen. Wat niet zegt dat deze zaterdags-assemblee geen kritische noten kon kraken. Zo vond 39 procent dat er te veel woke- en genderartikelen in de krant staan, en er waren ook mensen die vonden dat ik koketteer met woorden waarbij een woordenboek nodig is.

Het is ook waar dat ondanks een verjonging van de redactie die je in de keuze van onderwerpen terugvindt, de jeugdige lezers ontbraken in de zaal. Ach, die krijgen ooit ook grijs haar. Rond 5 uur was ik Poetin en Prigozjin helemaal vergeten. Een lezer spelde een medaille van een Trouw-wandeltocht uit prehistorische tijd op mijn borst. Bij thuiskomst zat hij er nog. Ik ook van jullie...

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.