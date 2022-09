De troon van de koning staat deze Prinsjesdag op een theaterpodium

Tradities horen bij Prinsjesdag, maar één traditie is voorlopig van de baan: de Troonrede zal – opnieuw – niet worden uitgesproken in de Ridderzaal. Die staat vanwege de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof nog jaren in de steigers.

Evenmin zal de ceremoniële opening van het parlementaire jaar plaatsvinden in de Grote Kerk in Den Haag, zoals in 2020 en 2021 het geval was.

Waar dan wel? De Staten-Generaal en ook de koning zelf worden steeds flexibeler, als gevolg van alle verbouwingen en verhuizingen. Dit jaar verhuist de Troonrede naar een nog veel opmerkelijker plek: een theaterzaal.

Een derde troon op het podium

Koning Willem-Alexander zit komende dinsdag op het podium van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Zijn troon krijgt een plek in een theatersetting. Naast hem zit zoals altijd koningin Máxima. Voor kroonprinses Amalia is nog even gedacht aan het plaatsen van een derde troon op het podium. “Een mogelijkheid”, noemde voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn deze zomer de optie dat ook Amalia een troon zou krijgen op Prinsjesdag.

De kroonprinses is voor het eerst officieel aanwezig, nu ze meerderjarig is en daarmee automatisch is toegetreden tot de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Maar in overleg met het Koninklijk Huis is besloten dat de kroonprinses in de zaal zal zitten.

In die zaal luisteren woensdag de 225 leden van de Staten-Generaal en hun gasten, gezeten in comfortabele fauteuils. Er is plek voor 800 personen. Voor het eerst sinds corona zullen alle stoelen weer bezet zijn.

Zoektocht naar grandeur

Eerst een Troonrede in een kerk, nu in een theater – wat steekt er achter die beslissing? De voorzitters van de Tweede Kamer en Eerste Kamer maakten de nieuwe locatie afgelopen voorjaar bekend. Daarna bleef het stil. De Tweede Kamer maakt het blijkbaar niet zoveel uit op welke plek het parlementaire jaar wordt geopend. Of misschien was er vooral ook opluchting: er is tenminste een plek gevónden.

De overstap van kerk naar theater heeft niet te maken heeft met een wens om Prinsjesdag een meer seculier karakter te geven. Eerder met een zoektocht naar meer grandeur.

De Grote Kerk beviel de Kamerleden op zichzelf goed. Het probleem is de ligging van de kerk, middenin het centrum van de stad. Die plek is lastig te beveiligen. In de coronajaren speelde dat minder omdat de aantallen gasten beperkt bleven.

Parlementariërs tussen de reclamezuilen

De kerk had nóg een nadeel: het gebouw is omgeven door winkels en cafés. Niet bepaald een omgeving met het cachet waar de Staten-Generaal naar op zoek is voor de opening van het parlementaire jaar. Nu Prinsjesdag weer in volle omvang wordt gevierd, zouden de feestelijk geklede parlementariërs tussen de reclamezuilen staan.

Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn is duidelijk blij met de verhuizing naar de Koninklijke Schouwburg. Die zaal heeft volgens hem veel meer “uitstraling en feestelijke sfeer”. Het gebouw stamt uit 1766.

Iets koninklijks heeft de nieuwe locatie tegelijk ook. De Koninklijke Schouwburg werd ooit gebouwd als paleis, al is het nooit als zodanig in gebruik geweest. Het was bedoeld voor de zus van stadhouder Willem V, een Oranje-Nassau. Maar kort nadat de bouw was begonnen vertrok de prinses naar Duitsland, om nooit terug te keren. Het pand bleef half afgebouwd achter en is sinds 1802 in gebruik als theater.

Voor het koningshuis is de nieuwe locatie in een opzicht wel een aderlating: de rijtoer met de koets wordt een stuk korter. De koets rijdt niet meer langs de Hofvijver, maar slaat na het Lange Voorhout meteen linksaf en komt dan al tot stilstand. Kroonprinses Amalia kent de route al. Toen die deze zomer werd uitgetest, reed ze te paard voorop.

NB: In een eerdere versie werd Willem V hier koning genoemd - hij was stadhouder.

Top 3 locaties voor Prinsjesdag Ridderzaal, sinds 1904 Grote Kerk in hartje Den Haag Koninklijke Schouwburg

