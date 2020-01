De traditie waarvoor in Nederland alles moet wijken: geld verdienen

Zijn er valide argumenten te bedenken tégen een vuurwerkverbod?

Ik heb de afgelopen dagen een hoop pogingen voorbij zien komen, allemaal weinig tot niet overtuigend. De stompzinnigste kwam uiteraard weer uit politieke hoek. Een verbod op consumentenvuurwerk zou niet te handhaven zijn. Wetgevers die daarmee komen aanzetten, verklaren in feite de rechtsstaat dood.

Gisteren galmde die gekte onder meer uit de mond van Eerste Kamerlid Annemarie Jorritsma (VVD) in het radioprogramma ‘Spraakmakers’. Zelfs nadat Koen Simmers, hoofdbestuurder van de Nederlandse Politiebond, overtuigend uiteen had gezet dat niet het illegale, maar juist het legale vuurwerk ook dit jaar weer voor de meeste problemen zorgde, bleef Jorritsma volharden in haar afkeer van een verbod.

Het verhaal van de fietsenmaker

Waarom zijn politici toch zo Oost-Indisch doof voor de steeds nijpender roep om ingrijpen, afkomstig van zowel een meerderheid van de Nederlandse burgers, als van brandweerlieden, politiemensen, ambulancemedewerkers en oogartsen?

Ik begon het pas te begrijpen toen ik op Nieuwjaarsdag van iemand het verhaal hoorde over een fietsenmaker, die met zijn zaak nauwelijks in staat is te overleven, behalve tijdens die paar dagen per jaar dat hij in zijn winkel ook vuurwerk verkoopt. Die paar dagen leveren de fietsenmaker een complete jaaromzet op zich op.

Meteen schoot in mijn hoofd, gierend als een gillende keukenmeid, dat ene bedrag tevoorschijn: in 2019 hebben vuurwerkhandelaren een recordomzet gedraaid van 77 miljoen euro. Tot op dat moment kon ik de betekenis van dat bedrag niet helemaal doorgronden. 77 miljoen euro omzet: is dat veel? Weinig?

Voordelige vuurwerkverkoop

Op internet speurde ik naar een vergelijking die me iets zei. Ik stuitte op de omzetcijfers van de Nederlandse muziekindustrie van de afgelopen jaren. In 2012 was de omzet van die industrie nog 128,8 miljoen euro, hij steeg nadien, om in 2018 uit te komen op 179,8 miljoen euro. De vuurwerkomzet is daarvan nog niet eens de helft, maar waar muziek dagelijks gestreamd, gedownload en op fysieke dragers wordt verkocht, vindt vuurwerkverkoop slechts een paar dagen per jaar plaats.

Haha, lachte ik mezelf uit, it’s natuurlijk weer eens the economy, stupid! Ineens werd me duidelijk waarom ondernemerspartij VVD en verkapte ondernemerspartij CDA de plannen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks voor een verbod op consumentenvuurwerk onmiddellijk en resoluut afwezen, terwijl de slachtoffers van het jaarwisselingsgeweld nog lagen na te smeulen.

Omzet, broeders en zusters!

Omzet, broeders en zusters! Harde cash! Jammer van uw verschroeide ogen, uw afgerukte ledematen, uw gesneuvelde familieleden, uw belaagde hulpverleners, uw overspannen huisdieren, uw beschadigde gebouwen.

De traditie waarvoor alles in Nederland moet wijken, heet niet Zwarte Piet, niet Kerst, niet Oud en Nieuw – die traditie heet: geld verdienen. Tegen elke prijs.

