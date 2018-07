De Tour hangt aan elkaar van mooie tradities, en die moeten we koesteren

De Nederlandse wielerfans kunnen bij de vijftigste verjaardag van de legendarische overwinning van Jan Janssen terugkijken op uitstekende prestaties van Nederlandse renners, Tom Dumoulin voorop, Steven Kruijswijk in zijn spoor.

Lees verder na de advertentie

Over een jaar de volgende editie, met de start in Brussel. De traditie van dit evenement is zo ingesleten dat voor veel mensen - natuurlijk lang niet voor iedereen - de zomer geen zomer is zonder Radio Tour de France in de auto, de dagelijkse urenlange reportages op televisie of de achtergrondverslagen over renners in kranten. Een ‘tourgevoel’, dat te maken zal hebben met een mix van ingrediënten.

Het zomerse plezier voor de wie­ler­lief­heb­bers is het beste gewaarborgd wanneer er in de Tour zoveel mogelijk bij het oude wordt gelaten.

Het gaat bij het kijken naar de Ronde niet alleen om etappeoverwinningen en spanning aan de top van het klassement, maar ook om het lijden van de renners in de achterhoede. Niet alleen om de cijfers op de stopwatch en om scorebordjournalistiek. Het gaat ook om de eindeloze rij verhalen - desnoods over dopinggebruik - en de talloze anekdotes die uit de Tourkaravaan opduiken als klaprozen in een korenveld.

Voeg daarbij het werk van de Franse cameralieden, die sfeerbeelden schieten van landelijke en gelukkige vakantiebestemmingen waar de Franse VVV’s ons hartelijk welkom heten en we hebben het grootste deel van de verklaring te pakken waarom kijken naar de Tour zo’n aantrekkelijk jaarlijks zomerritueel is.

Toch vreest de Tourorganisatie dat de belangstelling voor het evenement dalende is. De kijkcijfers in diverse Europese landen, waaronder Nederland, vertonen volgens deskundigen een neergaande trend.

Dat was de afgelopen Ronde aanleiding voor enkele experimenten die de wedstrijd levendiger zouden kunnen maken en de kijkcijfers omhoog zouden kunnen stuwen. Dat er is besloten dit jaar te rijden met minder knechten voor de kopmannen, dus met iets kleinere ploegen, kan als een geslaagde poging worden gezien. Het andere probeersel, met een ultrakorte rit en een startopstelling voor de renners zoals bij Formule-1-races, verdient geen uitbreiding.

Deze wielerronde hangt aan elkaar van mooie tradities, die maar beter kunnen worden gekoesterd. Niet te veel experimenten. Het zomerse plezier voor de wielerliefhebbers is het beste gewaarborgd wanneer er in de Tour zoveel mogelijk bij het oude wordt gelaten.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer commentaren.

Meer lezer over de Tour? Dat kan via dit dossier.