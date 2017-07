De toekomst van de auto heeft coördinatie nodig

Eerder al kondigde Noorwegen een verkoopban aan voor diesel- en benzineauto’s (vanaf 2025), Nederland denkt aan 2035 en het lijkt nog slechts een kwestie van tijd of ook Duitsland zal overstag gaan. Al is het alleen al omdat de regering in Berlijn zich aan het klimaatakkoord van Parijs wil houden. Dus ook de Duitse auto-industrie, goed voor ruim 800.000 banen, zal eraan moeten geloven: onder de motorkap van de toekomst kreunen en steunen geen cilinders meer, daar zoemt nog slechts een elektromotor.

Voor de luchtkwaliteit is dit natuurlijk een zegen. Vooral diesels kunnen nauwelijks beantwoorden aan de moderne luchtkwaliteitseisen, waardoor nu veel steden een verbod overwegen of al hebben ingevoerd voor dieselauto’s. Ook voor de auto-industrie is dit goed nieuws. De ontwikkeling van nieuwe modellen kost miljarden euro’s, modellen moeten ook jarenlang meegaan en dan is het fijn te weten aan welke voorwaarden deze in de toekomst moeten voldoen.

Probeer nu maar eens met een elektrische auto naar Berlijn te rijden. Dat is een ongewisse onderneming

Wie dus in 2040 nog als autofabrikant wil bestaan, kan niet om de elektrische, dan wel de waterstofmotor heen. Wellicht is die toekomst naderbij dan gedacht. Want de grootste automarkten ter wereld, China en de VS, zetten enorm in op de ontwikkeling van nieuwe, krachtiger en goedkopere accu’s en nieuwe modellen elektrische auto’s.

Samenwerking en coördinatie Daarbij kan het niet blijven. Om auto’s op waterstofgas of batterij écht vrij baan te bieden is meer nodig. Probeer nu maar eens met een elektrische auto naar Berlijn te rijden. Dat is een ongewisse onderneming, omdat de capaciteit van accu’s te beperkt is en oplaadpunten langs deze route vrijwel ontbreken. Europese samenwerking en coördinatie lijkt dus nodig om te voorkomen dat we massaal bij de grens stilstaan. Ook moet er helderheid komen over hoe accu’s of brandstofcellen, zo cruciaal voor deze nieuwe vervoerstechnieken, worden ontwikkeld. Hoe duurzaam worden de grondstoffen daarvan gewonnen? Hoe zijn afgewerkte accu’s het beste te verwerken? Ook daarbij kunnen overheden eisen stellen. Uiteindelijk kan de toekomst alleen maar circulair zijn, maar of iedere autofabrikant daarvan voldoende doordrongen is, is onduidelijk. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

