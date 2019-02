De titel Journalist van het jaar is onze journalistieke pitbull van harte gegund

In dit perspectief was het dan ook zeer verrassend dat de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes namens de jury Joop Bouma (Trouw) en Jet Schouten (‘Radar’) uitriep tot Journalist van het jaar. En wat zijn wij trots op deze twee journalisten!

Onderzoeksjournalistiek is vaak eenzaam werk. Het vereist doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, speurzin, eigenzinnigheid en bereidheid tot het uiterste te gaan om feiten boven tafel te krijgen. Het begint vaak met verwondering over een bepaalde situatie en de vragen die je daarover stelt. Jet Schouten verwonderde zich hoe makkelijk het was om een netje voor mandarijnen geregistreerd te krijgen als een medisch implantaat. Joop Bouma hoorde dit en zij raakten in gesprek. Deze verwondering mondde uit, via het internationale collectief van onderzoeksjournalisten ICIJ, in een wereldwijd onderzoek waarbij 250 journalisten waren betrokken in veertig landen. Bouma en Schouten waren de spin in dit wereldwijde web. U heeft de resultaten in de krant en op de site kunnen lezen.

Steun

Bouma memoreerde in zijn dankwoord de steun die beiden kregen van hun redacties. Zij werden voor dit project vrijgesteld. Collega’s en freelancers namen hun gewone werk over. Chefs, eindredacteuren en vormgevers hebben hun werk begeleid. Er werden kritische vragen gesteld waardoor hun onderzoek nog beter uit de verf kwam. Ik wil niet onvermeld laten dat adjunct-hoofdredacteur Martijn Roessingh gedurende dit hele traject een grote rol heeft gespeeld, als adviseur en begeleider. Hij is zelf ook onderzoeksjournalist en kent de valkuilen en klippen van zo’n omvangrijk onderzoek. Zo’n prijs straalt wat mij betreft dan ook op iedereen af die bij de ‘Implant Files’ betrokken was.

Als redactie hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderzoeksjournalistiek. Ook al zijn we in vergelijking met redacties van andere landelijke kranten relatief klein, dit betekent niet dat je bij de pakken neer hoeft te zitten. Je kunt subsidies aanvragen en samenwerking zoeken met andere partners, bijvoorbeeld met ­Radar, of eerder met ‘Nieuwsuur’ ­(Syrië-onderzoek), het Financieele Dagblad (Panama Papers) of met het onderzoekscollectief Investico.

Bouma is bij Trouw betrokken ­geweest bij een groot aantal onderzoeksprojecten, kreeg daarvoor veel waardering, maar viel nooit in de prijzen, zoals wel enkele andere collega’s bij de krant. Dat hij nu samen met Schouten Journalist van het Jaar is geworden, is echt een bekroning op zijn carrière. Dat gunnen we deze journalistieke pitbull van harte.

Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.