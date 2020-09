De term ‘vluchtelingen’ is nu vervangen door ‘illegale migranten’

Het was op 8 juli 2013 dat paus Franciscus het Italiaanse eiland Lampedusa bij Sicilië bezocht. Zijn eerste reis buiten het Vaticaan had een hoogst symbolische waarde. De heilige vader, in een gebaar van compassie en solidariteit, wierp vanuit een boot wat bloemen in de zee, ter nagedachtenis van al die Afrikaanse migranten die eerder in zee waren verdronken. De paus ontmoette ook zelf bootmigranten en werd door de autoriteiten en de plaatselijke bevolking van het eiland groots onthaald. Hij hield ook een mis in de openlucht waarin hij luid fulmineerde tegen de “welvaartscultuur waardoor we alleen aan onszelf denken en die ons onverschillig maakt voor de noden van anderen”. Datzelfde jaar zou Italië niettemin 43.000 bootmigranten opvangen.

Het is nu zeven jaren later en de paus is over dit onderwerp stiller geworden. Althans, het ligt niet in de lijn der verwachting dat Franciscus nu opnieuw Lampedusa gaat aandoen. Omdat de sfeer op het eiland radicaal is omgeslagen. De opvangcapaciteit op Lampedusa is deze dagen niet meer toereikend voor de onafgebroken vloeden van bootmigranten die dagelijks aanmeren. De term ‘vluchtelingen’ is nu door ‘illegale migranten’ vervangen. De eilandbewoners demonstreren regelmatig tegen de komst van Afrikanen en dreigen de haven te blokkeren.

De laatste dagen kwamen naar Lampedusa rond de duizend migranten in dertig bootjes, de meeste uit Tunesië. Alleen zondag waren het bijna 500. De linkse burgemeester van Lampedusa, Totò Martello, dreigt met een algemene staking en haalde zondag zwaar uit tegen de regering waarin zijn eigen linkse Partito Democratico zitting heeft: “Op Lampedusa zitten we nu op onze knieën omdat de staat hier niet bestaat.”

Grote rode letters op de voorpagina: het is een invasie

Overigens is ook op Sicilië de opstand tegen de komst van bootmigranten groeiend en eerder heeft gouverneur Musumeci gedreigd de Siciliaanse havens te sluiten. Zowel rechtse als linkse kranten uitten maandag hun bezorgdheid. De populistische Libero ging zelf tekeer door op zijn voorpagina in grote rode letters te schrijven: ‘Immigratie zonder remmen: het is een invasie’. Van de 18.000 bootmigranten die sinds januari op het eiland arriveerden, waren de Tunesiërs met bijna 8000 mensen de grootste groep. Ook noteerde de krant dat bij de geteste migranten 4 procent met het coronavirus is besmet terwijl bij geteste Italianen het percentage niet hoger is dan 1,4.

Bij de linkse La Repubblica is de toon minder virulent, maar de bezorgdheid even groot: de krant heeft het op zijn voorpagina over een ‘recordgolf van bootjes en noodsituatie op Lampedusa’. Ook vergelijkt de krant de huidige cijfers met de maar 4000 bootmigranten van vorig jaar (tot augustus). Maar toen was populist Matteo Salvini, de vijand nummer 1 van de krant, nog minister van binnenlandse zaken. Conclusie van Repubblica-commentator Gianluca Di Feo: ‘Er bestaat het risico dat een weg wordt geopend voor een nooit eerder geziene exodus’.

Nee, het is voor paus Franciscus nu niet het moment om bij Lampedusa bloemen in zee te werpen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.