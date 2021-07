De term integratie is oneigenlijk, laten we die daarom afschaffen, vindt Stephan van Baarle van Denk

De politiek legt aan sommige Nederlanders andere verwachtingen op dan aan andere, louter op basis van afkomst. Dat is onder het mom van integratie. Oneigenlijk, vindt Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid van Denk.

De stofwolken dalen nog neer na het rampzalige ‘integratiebeleid’ van de gevoelsmatig ontelbare kabinetten onder leiding van Mark Rutte. Kwetsbare groepen zijn zelden zo gedemoniseerd door de overheid als nu het geval is. De volgende regering zou er daarom goed aan doen om bij Nederlanders die hier geboren en getogen zijn niet meer te spreken over integratie.

Namens Denk zal ik daarom donderdag tijdens een integratiedebat in de Tweede Kamer een motie indienen om de minister van integratie te vervangen door een minister van samenleven.

Nederland is een divers en multicultureel land. Na de komst van de eerste generatie nieuwe Nederlanders uit landen zoals Turkije, Marokko en Suriname, hebben ook hun nakomelingen wortel geschoten in ons land. Zij zijn Nederlanders en zij leveren iedere dag een bijdrage aan onze samenleving. Hun achterstanden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs worden steeds meer ingelopen.

Grotendeels geslaagd

Gezien het jarenlange diversiteitsbeleid van de overheid kunnen we beter stellen dat dit gebeurt ‘ondanks’ onze overheid in plaats van ‘dankzij’. De commissie-Blok constateerde al in 2004 terecht dat de ‘integratie’ grotendeels geslaagd is. Het is dan ook tijd om van Nederlanders die hier zijn geboren en getogen niet langer te verlangen dat zij integreren.

Helaas is dat beleid nu nog wel de praktijk. Nog altijd worden er in regeringsstukken en monitors Nederlanders langs de meetlat van integratie gelegd. Dit is om meerdere redenen vilein.

Ten eerste wordt bij een groep Nederlanders eenzijdig op basis van hun afkomst een ander verwachtingspatroon toegepast. Wanneer de overheid de integratie duidt als participeren en het kennen van Nederlandse normen en waarden, is het mij een raadsel waarom deze definitie alleen toegepast zou moeten worden op Nederlanders met een bepaalde afkomst. Dit zou toch vanzelfsprekend van alle Nederlanders gevraagd moeten worden?

Contraproductief

Daarnaast is het begrip integratie contraproductief. In de het dagelijkse taalgebruik betekent de term integratie ‘het opnemen in een groter geheel’. Het idee dat Nederlanders die hier werken, leven en onderwijs volgen géén onderdeel zouden zijn van dit grotere geheel, namelijk de Nederlandse samenleving, is onjuist en schadelijk voor de eensgezindheid.

Wanneer groepen Nederlanders op basis van hun afkomst met een woord en een beleidspraktijk buiten de samenleving geplaatst worden, trekt dit onware scheidslijnen.

Bovendien legt het begrip integratie een eenzijdige verantwoordelijkheid op. Uitgaan van de situatie dat groepen Nederlanders moeten ‘integreren’, doet geen recht aan het feit dat dat er voor participatie in de samenleving ook sprake moet zijn van acceptatie van mensen met verschillende achtergronden. It takes two to tango, and all can be one of the two.

Sociale factoren

Tot slot is het begrip integratie gewoon echt niet meer van deze tijd. Ja, er zijn nog verschillen tussen verschillende groepen Nederlanders. Die verschillen worden echter niet verklaard door afkomst.

Als het gaat om opleiding, arbeidsdeelname, criminaliteit of andere domeinen van de samenleving, worden verschillen verklaard door sociale factoren. Voor zover er dan een onverklaarbaar gedeelte overblijft, ligt het veel meer in de rede dat dit verklaard wordt door discriminatie dan door het gedateerde idee dat afkomst synoniem zou staan voor achterstanden.

Tijd dus om het begrip integratie vaarwel te zeggen. Tijd voor een minister van samenleven. Tijd voor een samenleving.

