De Taliban zullen de VS dankbaar zijn

De Verenigde Staten hebben altijd samengewerkt met de Taliban. Zo onverwacht is het niet dat de VS zich terugtrokken en de Taliban deze overwinning gegund wordt, aldus de filosoof Bashir Azizi.

Na de verrassend snelle overname van de macht door de Taliban in Afghanistan is onder de bewindslieden in de Verenigde Staten en hun bondgenoten ogenschijnlijk paniek uitgebroken. Alsof de overwinning van de Taliban iets totaal onverwachts en onvoorzien was.

Een paar dagen geleden reageerde de Amerikaanse president Biden op de overwinning van de Taliban. Wat was volgens hem het doel van de Amerikaanse regering daar in Afghanistan? Niet het opbouwen van de natie, maar terrorismebestrijding en voorkomen dat het land gebruikt kan worden als uitvalsbasis voor terroristische aanvallen op de VS.

De missie naar Afghanistan werd geïnitieerd door president George Bush. Deze gaf tijdens zijn tweede State of the Union mede als legitimatie voor de militaire missie in Afghanistan: “America and Afghanistan are now allies against terror. We’ll be partners in rebuilding that country.” (Amerika en Afghanistan zijn nu bondgenoten tegen terreur. We zullen partners zijn bij het opbouwen van dat land.) Oftewel, een van de doelen van Amerika in Afghanistan was het opbouwen van het land, in de woorden van Biden: ‘nation-building’. De Afghanen kregen hiermee de valse hoop dat de westerse wereld ook de Afghanen zou helpen.

Vriendschappelijke band

De vriendschappelijke band tussen de Taliban en de VS was ondertussen duidelijk zichtbaar. Terwijl de Navo de afgelopen jaren samen met het Afghaanse leger vocht tegen de Taliban, openden de VS een ambassade in Qatar voor de Talibanleiders. Dit terwijl zij internationaal als vijand beschouwd werden en hun leiders op de terreurlijst staan. Het was tegen het zere been van de Afghanen en de rest van de bondgenoten.

Sta hier even bij stil, tijdens de War on Terror beschouwen nota bene de VS een terroristische groep als gelijkwaardige diplomatieke partner. Een partner met wie zogenaamde vredesonderhandelingen begonnen moeten worden over de toekomst van Afghanistan. Zonder dat het Afghaanse volk hierin gekend wordt.

Terugkomend op de uitspraak van Biden: terrorisme heeft blijkbaar pas betekenis voor hem als het een aanval op de VS inhoudt. De Taliban is blijkbaar onder deze beperkte definitie niet altijd te beschouwen als terroristische groepering. Immers, toen de jonge Taliban als onderdeel van de moedjahedin tegen de Sovjet-Unie vochten, werden ze beschouwd als helden. De Taliban werden in 1996 door de VS en Pakistan aan de macht geholpen en ze golden toen nog steeds als bondgenoten en niet als terroristen, evenmin toen ze ruimte boden aan Bin Laden.

Hypocrisie

Pas na de gebeurtenissen van 9/11 werden ze beschouwd als terroristisch. Dus het brandmerk van terrorist krijg je pas als de Verenigde Staten aangevallen worden. Nu, na de onderhandelingen van de Taliban met de VS, hebben ze als een kameleon het uiterlijk als terrorist weer verloren.

In Afghanistan worden door de Taliban elke dag aanslagen gepleegd met duizenden, zo niet tienduizenden slachtoffers. De hypocrisie is dus dat of iets terrorisme is of niet, niet meer afhangt van de daad of het doel, maar van of de VS wel of niet geraakt worden.

Wat zegt het over ons dat wij de hulpelozen, de vrouwen en kinderen, in de steek laten? Helemaal omdat wij als Westen het probleem zelf gecreëerd hebben. Omdat de oplossing moeilijk is, laten we het land en zijn inwoners maar in de steek. Blijkbaar zijn ze het niet waard om geholpen te worden.

Multifunctioneel werktuig

De Taliban zijn ondertussen verworden tot een nieuw soort speelbal, een multifunctioneel werktuig voor de grootmachten. En dit verzekert hun voortbestaan. De enige die hen kunnen missen als kiespijn zijn de Afghanen!

Filosofen stellen uit de aard van hun bezigheid vooral vragen, in plaats van kant en klare oplossingen te bieden. Maar mogelijk ligt in deze vraag al een oplossing besloten. In plaats van de enorme stroom aan vluchtelingen op te vangen, kun je ook de Taliban uit Afghanistan halen. Is dat dan niet beter? Westerse landen zeggen immers dat alle mensen die met hen hebben samengewerkt in aanmerking komen om opgehaald te worden.

De VS hebben veel samengewerkt met de Taliban. Beweeg dus Amerika om zijn vrienden uit Afghanistan op te halen. Dat lijkt me handiger: niet 38 miljoen vluchtelingen, die het land uit willen, opvangen, maar de pak hem beet 50.000 Talibanstrijders naar Qatar brengen en daar een paar moskeeën en villa’s bouwen. Dan kan Afghanistan ten minste door de Afghanen zelf opgebouwd worden.

