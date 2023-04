De taalgids van Laks is een prima oproep

Verkleinwoorden wekken vertedering. En geven een geruststellend signaal af: van een kleintje valt geen gevaar te duchten. Weinig mensen realiseren zich dit als ze een klas aanspreken met: ‘jongens en meisjes’. Ze zullen met de term ‘meisjes’ vast geen kleinerende bedoelingen hebben. Of aan willen geven dat meiden die goed kunnen vechten afwijkend zijn en niet aan de norm voldoen.

Strikt genomen zijn deze termen niet gelijkwaardig, en geven ze meer informatie dan een feitelijke aanduiding van twee seksen. Het Laks, Landelijk Aktie Komitee Scholieren, wijst in de zopas gepubliceerde taalgids op de impliciete boodschap van woorden die in de klas of in beleidsstukken gebruikt worden. In deze gids noemt het Laks een aantal voorbeelden van woorden en termen die tot ongemakkelijkheid kunnen leiden, of tot ongewenste of onbedoelde waardeoordelen.

Dat dit speelt in de omschrijving ‘hoger en lager opgeleid’ komt al langer ter sprake. Laks stelt ook voor om de term ‘niveau’ niet te gebruiken als dat niet nodig is, en die te vervangen door ‘richting’. Dus ‘onderwijsrichting’ in plaats van ‘onderwijsniveau’. Zo maakt het ook uit of een mbo’er ‘student’ genoemd wordt dan wel ‘leerling’.

Anders dan sommige media melden, is de taalgids van Laks uitsluitend als advies bedoeld en niet als dwingend voorschrift. Geen verbod dus op de begroeting ‘Goedemorgen jongens en meisjes’, maar de handreiking om bijvoorbeeld ’Goedemorgen allemaal’ te zeggen. Zodat iedereen zich welkom geheten voelt.

Oproep verdient waardering

Zo’n oproep om niet gedachteloos termen en woorden te gebruiken die gevoelig kunnen liggen, maar meer bewust te zijn van de impact ervan, verdient alleen maar waardering. Woorden doen ertoe. Ze bevatten soms een waardeoordeel dat of niet meer van deze tijd is, of waar ten onrechte nooit tegen geprotesteerd is.

De intentie van Laks met deze taalgids is duidelijk genoeg. Dat blijkt ook uit de voorbeelden waarvoor nog geen alternatief is. Laks vraagt iedereen daarin mee te denken. De taalgids van Laks vraagt op een enkel punt wel een wijziging in beleid. Zo kunnen bepaalde scholen het officiële label ‘excellent’ krijgen. Daarmee worden alle andere scholen weggezet als niet-excellent. Een ongewenst effect, vindt Laks. En dat geeft inderdaad te denken.

Taal is altijd in beweging, dat blijkt ook uit de taalrubriek in deze krant. De betekenis van woorden kan veranderen en ook de associatie die woorden oproepen. De meid, dat was lange tijd de dienstbode. Nu iets meer ingeburgerd in de omschrijving ‘jongens en meiden’. Maar bij baby’s blijft het gebruikelijk om het over ‘een jongen’ en ‘een meisje’ te hebben. Daar verandert een taalgids niet zo makkelijk iets aan.