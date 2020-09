De ­studententijd lijkt niet meer ‘de beste tijd van je leven’

De universiteiten zijn weer begonnen. Dan moet ik altijd denken aan die ene zin die ik vaak hoorde toen ik studeerde, namelijk ‘de studententijd is de beste tijd van je ­leven’. Het kan aan mij liggen, maar tegenwoordig hoor ik deze zin niet meer.

Hebben studenten het hier niet meer over? Is de ­studententijd niet meer de beste tijd van je leven, met de boodschap: ‘doe waar je zin in hebt, ontplooi jezelf, geniet van het leven’?

In ieder geval weet ik dit: vroeger was het anders in Nederland toen ik studeerde, ik durf wel te zeggen, het was iets meer ontspannen. Destijds, de jaren negentig, had je de basisbeurs. Dit was een maandtoelage van honderden guldens die je kreeg als je wilde studeren.

Ook herinner ik me dat de studenten destijds iets makkelijker omgingen met de tijd. Neem de rechtenstudie die ik deed: je kon er zes jaar over doen om je ­diploma te behalen. Er waren genoeg studenten die makkelijk twee jaar over hun propedeuse deden, terwijl het echt in één jaar te klaren was. Ik kende ook studenten die met meer gemak dan nu van studie wisselden.

Verplichting

Hiermee wil ik absoluut niet zeggen dat de studenten die ik in mijn studietijd kende niet serieus waren. Integendeel. De meesten waren vol ernst, werkten hard, bouwden aan hun cv. Zeker, ze genoten volop van ‘de beste tijd van hun leven’, maar ze presteerden ook. Er rustte een soort verplichting op hun schouders ‘om het te maken’, kortom om carrière te ­maken.

Op mijn schouders rustte ook een verplichting, maar net een andere. In de moslimse traditie waarin ik ben opgevoed, is het genieten van onderwijs een verplichting, een farz in het Arabisch. Deze verplichting rust op zowel de man als de vrouw.

Ik kreeg van huis uit mee dat als je kunt studeren, je ook moet studeren. Je hebt dus de verantwoordelijkheid om jezelf hoger op te leiden, mits je de mogelijk­heden daartoe hebt. En dat doe je namens al die mensen die niet kunnen studeren wegens gebrek aan financiële middelen, of omdat ze niet de juiste cijfers hebben of omdat ze andere keuzes maken.

Mijn studententijd was nooit bedoeld om ‘de ­bes­te tijd van mijn leven’ te zijn. Mijn studie moest met ernst worden afgerond zodat ik van nut kon zijn voor anderen. Dat werkte voor mij, het gaf mij richting.

De wereld verbeteren

Terwijl in onze moderne maatschappij de studenten van nu niet opgroeien met het idee dat het studeren een plicht is – het is voor hen meer een recht, een vrijheid – zie ik toch dat vele studenten van nu ook met een zekere verplichting ten opzichte van de maatschappij in de collegebanken zitten. Veel jonge mensen willen de wereld verbeteren.

Ze voelen zich verbonden met die wereld en ze beseffen dat zij in een bevoorrechte positie zitten. Het lijkt alsof zij niet alleen voor zichzelf studeren, maar ook zodat zij straks, met een bul op zak, kunnen bijdragen aan een betere wereld voor hun medemens.

Je verplicht voelen jegens de maatschappij kan jonge mensen zeker richting geven. Toch wens ik dat studenten vooral dat doen waar hun studie voor bedoeld is: zo veel mogelijk leren. En daar mogen ze best van genieten.

