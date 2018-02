De strijd tegen roken verplaatst zich naar de maatschappelijke en politieke arena

Het Openbaar Ministerie begint niet aan zo’n strafzaak, met als argument dat er geen strafbare feiten zijn om de fabrikanten op af te rekenen. Ficq krijgt een tweede kans om het OM via een zogeheten artikel-12 procedure alsnog te dwingen tot vervolging over te gaan. Maar er is een goede kans dat ook die poging strandt, als de officieren van justitie hun werk goed hebben gedaan. Het zou aanmatigend zijn op deze plek te beweren dat dit laatste niet het geval is. Er zijn geen aanwijzingen dat het OM broddelwerk heeft geleverd, of zijn oren naar de fabrikanten heeft laten hangen.

De kwestie is niet of sigaretten slecht zijn voor de gezondheid. Natuurlijk zijn ze dat. De tabaksfabrikanten verdienen hun geld over de rug van mensen die vaak op jonge leeftijd beginnen met roken en daar nooit meer vanaf komen. Dat de op de pakjes vermelde hoeveelheden schadelijke stoffen afwijken van wat rokers daadwerkelijk binnenkrijgen, en dat die pakjes dus ‘sjoemelsigaretten’ bevatten, is ook niets nieuws. Daar zijn de fabrikanten echter pas juridisch op aan te spreken als hun testmethodes in het laboratorium niet stroken met de wet, beargumenteert het OM, en dat is niet zo.

Met de beslissing van het OM om nu geen strafzaak te beginnen, wordt de strijd weer verlegd naar de maat­schap­pe­lij­ke en politieke discussie.