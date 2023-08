De strijd gaat nu om meer dan alleen het Torentje

Een dag nadat Wim Kok in de late zomer van 2001 zijn vertrek uit de politiek had aangekondigd, trof ik aan een Haagse bittertafel PvdA-minister Klaas de Vries in een mismoedige stemming. ‘Nu wordt het free-for-all’, zei hij met een donkere blik in zijn ogen.

De Vries voelde dat goed aan. Een jaar later zat de onervaren christendemocraat Balkenende in het Torentje, als premier van een kabinet met de VVD en de erven van Fortuyn. Zowel het een als het ander was na acht jaar paars onder Kok een complete verrassing. Het is nu bijna een wetmatigheid dat een dominant politicus met de aankondiging van zijn terugtreden als bij toverslag de macht een prooi voor iedereen maakt.

De Vries had liever gezien dat Kok de lijst nog voor een derde keer had getrokken om na de verkiezingen de macht aan zijn kroonprins Melkert over te dragen. Zo had het CDA het in 1982 gedaan met de wisseling van de wacht tussen Van Agt en Lubbers. Democratisch onzedelijk, maar zonder de politieke brokken die nadien met opvolgingskwesties gepaard gingen.

Spilfiguur in ons politieke bestel

De effecten die het vertrek van een politicus van het type Lubbers, Kok of Rutte losmaakt, laten zien hoezeer de premier de spilfiguur in ons politieke bestel is geworden. Valt hij weg, dan is het alsof de natie even de oriëntatie kwijt is. De macht is als het ware van zijn anker gelicht en zwevend geworden, een prooi voor rivalen, vrijbuiters en de onvermijdelijke tinnegieters. Het duurt dan even voor de nieuwe verhoudingen indalen en alle ogen weer voor langere tijd gericht zijn op Kwatta.

Politici hebben er met hun strijd om het Torentje zelf krachtig aan bijgedragen dat onze democratie een premiersdemocratie is geworden. Daardoor ligt het accent sterk op de macht, hetgeen consequenties heeft voor de politieke cultuur: behoud van de macht wordt belangrijker dan controle van de macht. In dat opzicht kan het als verademend worden ervaren dat zich nu lijsttrekkers hebben gemeld, die om uiteenlopende redenen voorbij het Torentje kijken.

De populaire Pieter Omtzigt mengt zich in deze verkiezingsstrijd als verbeelder van de tegenmacht. Toch zal ook hij macht nodig hebben om het aangetaste vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Zijn inzet om beperkt te groeien, verhoudt zich daar slecht mee, hoe realistisch ook. Politiek is nu eenmaal strijd om de macht en die strijd is, zoals de opvolgingskwesties hebben geleerd, vaak lastig te verzoenen met wat voor democratisch zedelijk wordt gehouden. De voormalige D66-aanvoerster Kaag is met haar pleidooi voor een nieuwe bestuurscultuur in een zwart gat van het Haagse universum verdwenen. Kok weigerde in 2001 de CDA-route te volgen, omdat hij het kiezersbedrog dat daarmee zou worden gepleegd, niet voor zijn rekening wilde nemen. Als je een mandaat van de kiezers kreeg, kon je dat niet aan je laars lappen. Het resultaat was een ongekend verlies voor de PvdA van 22 zetels en een gesneefde nieuwe leider.

Hinderlijk tegenwicht

Toch is het goed dat er in de komende verkiezingsstrijd meer oriëntatiepunten zijn dan alleen het Torentje. De lijstaanvoerders Yesilgöz (VVD) en Timmermans (Verenigd Links) zullen daar zonder reserves voor gaan, maar niet zonder hinderlijk tegenwicht van Omtzigt.

De naam van diens partij, Nieuw Sociaal Contract, roept als vanzelf de associatie op met het beroemde leerstuk van de Franse filosoof Rousseau (1712-1778). Dat is een beetje lastig, omdat diens opvatting over de ‘algemene wil’ als voorwaarde voor een harmonieuze samenleving voor meer dan één uitleg vatbaar is gebleken. In de extremen als een blauwdruk voor een dictatuur aan de ene kant, als aanzet voor de verankering van de mensenrechten aan de andere.

De Duitse filosoof Kant begreep de visie van zijn tijdgenoot niet als een staatkundige leer, maar als een zedelijke norm voor de samenleving. De algemene wil moest worden verstaan als de hogere wijsheid, die in de menselijke gevoelens kan steken en die het rechtsbewustzijn en de solidariteit tot maat voor het optreden van de overheid maken. Hoewel Omtzigt niet naar Rousseau verwijst, komt die uitleg dicht bij de visie die spreekt uit de uitgangspunten van zijn nieuwe partij.

Deze zienswijze past ook in een tijd waarin de democratie dreigt te bezwijken aan een polarisatie, die het vertrouwen in de goede wil van anderen aantast, en aan een overheid die zich door wantrouwen in de burgers laat leiden. De neergang van de liberalen, die met hun lof op de individuele redzaamheid op grenzen zijn gelopen, en de opkomst van gemeenschapspartijen, bevestigt de behoefte aan common ground, een onuitgesproken overeenstemming over wat goed, waar en rechtvaardig is en vertrouwen in elkaar. Het vertrek van Rutte betekent dus niet alleen strijd om de vacante plek van de macht, maar maakt ook ideologisch de weg vrij voor een ander beleid.