De stemlokalen zijn in ieder geval open, is dat geen winst?

Tot mijn verrassing heb ik de laatste dagen vooral veel negatieve klanken opgevangen in de commentaren, als het om deze verkiezingscampagne gaat. Te tam, weinig vuurwerk, voorspelbare ­debatten als het om de vorm en de contouren van de campagne ging. Weinig wol en visie als het om de ­inhoud ging, waarin belangwekkende thema’s amper of niet optimaal werden aangesneden, van klimaat tot woningtekort of toeslagenaffaire.

Allemaal waar. Maar als ik mag: we zitten sinds een jaar letterlijk gevangen in een wereldcrisis die in de ­moderne wereldgeschiedenis zijn weerga niet kent. Kun je dan verwachten dat deze verkiezingen zich volgens een traditioneel draaiboek ontrollen? Kiezers en politici zijn ­uiterst vermoeid door alle beperkingen die ze moeten ondergaan of ­afkondigen.

Ik ben dan geneigd om de rol van onverbeterlijke optimist op mij te nemen, om de ‘zonnige kant van het leven te zien’, zoals het bekende liedje ons aanraadt. Nee, nu even geen azijn, want terwijl winkels, theaters, zwembaden nog gesloten zijn, openen de stemlokalen sinds gisteren tenminste hun deuren. Is dat geen winst? Terwijl tal van sectoren die de ruggengraat van de samenleving vormen amper nog functioneren, is de afdeling democratie en haar electorale vitrine als vanouds operationeel.

Alle ballen op de demissionaire premier

Voor velen misschien niet meer dan een schrale troost, maar voor wat ons bindt van wezenlijk belang. Kijk een beetje rond, daar waar ­kogels op demonstranten worden ­afgevuurd, oppositieleden in het ­cachot belanden of minderheden in kampen worden opgesloten.

Zijn er dan nog winnaars uit deze campagne gekomen? Ongetwijfeld de demissionaire premier op wie alle ballen werden gespeeld en die toch opmerkelijk goed standhield. En misschien ook D66-lijsttrekker ­Sigrid Kaag, die als enige in de laatste week een substantiële winst van drie zetels boekte in de peilingen. Hoewel ik niet precies zou weten of deze winst (toch nog twee zetels verlies vergeleken met 2017) te danken is aan de goede debatten die ze heeft gevoerd of aan het feit dat ze door de media liefkozend op hun schild is gehesen.

Een miljoen voor drie zetels extra

Misschien is dit ‘Kaag-effect’ ook deels te danken aan de lawine gepersonaliseerde krantenadvertenties en tv-reclames die haar partij op ons heeft losgelaten. Anders dan andere partijen (op een kleine bijdrage na voor de dierenpartij), kreeg D66 een miljoen euro van een gulle ­miljardair. Wat had de partij met ­deze berg geld niet voor goeds kunnen doen, in plaats van alleen te­ investeren in gladde reclames, vroeg ik me af als gelegenheidscalvinist. Een miljoen voor maar drie zetels extra is per zetel wel duur betaald.

Het enige negatieve aan deze laatste campagneweek zijn de incidenten zondag op het Malieveld tijdens de illegale anticoronademonstratie. Ik zag met afgrijzen de beelden van dit buitenproportionele politiegeweld. Zoals de man op de grond die langdurig door agenten wordt geslagen terwijl hij door een politiehond wordt gebeten. Een smet, precies een dag voor de verkiezingen. Jammer.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.