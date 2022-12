De staat hoeft slechts fatsoenlijk te zijn

Deze uitspraak van Arnon Grunberg is te waardevol om te laten verstoffen, zeker aan het eind van een uitzonderlijk heftig politiek jaar: ‘Het geloof dat een afbraak van het onvolmaakte iets volmaakters zal opleveren, houd ik nog altijd voor kortzichtig’.

De schrijver zei dat vorige maand bij de aanvaarding van de Johannes Vermeerprijs, de staatsprijs voor de kunsten. Hij vond het niet vanzelfsprekend deze prijs in ontvangst te nemen, omdat je ‘daarmee erkent dat de staat die de prijs toekent fatsoenlijk is’. Er was een tijd, zei hij, dat de fatsoenlijkheid van de staat zonneklaar was, maar die tijd is voorbij.

Wie zal het tegenspreken? Nog altijd dreunt het toeslagenschandaal na, de zondeval van onze democratische rechtsstaat, die hoort te staan voor wat ‘goed, recht en waar’ is. De jongste aflevering in de affaire: het OM gaat onderzoeken of twee topambtenaren van Financiën tegenover de parlementaire onderzoekscommissie meineed hebben gepleegd. Dat is niet het enige. Het institutionele racisme dat de affaire blootlegde, lijkt als zevenblad binnen de overheid te woekeren en wordt zelfs op het ministerie van buitenlandse zaken, het oog op de wereld, aangetroffen.

‘De status quo bezit genoeg dat het verdedigen waard is’

Desondanks verkiest Grunberg de status quo te verdedigen, of op zijn minst erop te wijzen ‘dat de status quo genoeg bezit dat het verdedigen waard is’. Misschien is de term ‘zondeval’ wel adequaat omdat, zoals de schrijver in het spoor van de filosoof Nietzsche redeneerde, de heilsverwachting van de moderne mens van God op de staat is overgegaan. Die verwachting is volgens hem zo topzwaar geworden, dat je haar moet temperen, wil je de natiestaat beschermen.

Grunberg had nooit gedacht nog eens op dit kritieke punt uit te komen, maar zo nieuw is zijn kijk niet. De Amerikaanse historicus Arthur Schlesinger schreef kort na de oorlog, waarin het fascisme was verslagen, dat de ‘vitale kern van de democratie’ schuilt in het proces van vallen en opstaan. De democratie belooft geen heilstaat, schreef hij, haar kracht is het steeds weer pogen. Dat onderscheidt haar van autocratische regimes. Als uitgangspunt van een beschaafde staatsorde zag Schlesinger daarom meer in het menselijk tekort, verbeeld in de zondeval en verstoting van Adam en Eva uit het paradijs, dan in de illusie van menselijke volmaaktheid.

Beslissend voor Grunberg om, tegen de natuur van de kunstenaar in, de status quo te beschermen, is dat in de kritiek op politici en ambtenaren al gauw kwade trouw wordt verondersteld. ‘Dat is niet altijd zo geweest.’ Nu is het bijna een automatisme de burgers die de staat draaiende houden, uit te maken voor ‘landverraders’ of ‘leden van een vijfde kolonne’ en te bedreigen met ‘tribunalen’. Voor de democratie is dat een fatale omslag, omdat in dat stelsel de goede trouw het fundament is voor politieke strijd en kritiek op het handelen van de staat.

Dat vergt van de vrije pers, de vierde macht in ons bestel, zorgvuldigheid in het registreren en ordenen van de feiten en proportionaliteit in de kritiek, ook al om tegenwicht te bieden aan de hysterie in de sociale media en het gestook van krachten die op de ondergang van de democratie uit zijn. Precies daarom koos Walter Lippmann, een van de grootste Amerikaanse journalisten, tijdens de Red Scare, een periode rond 1920 van extreme communistenangst en groeiende sympathie voor het fascisme, voor matiging van zijn kritiek op de democratie. ‘Het is beter een wending in totalitaire richting te voorkomen dan te reflecteren op de zwakheden van de democratie.’

‘Geweten van het volk’

Herstel van de goede trouw vraagt van de staat openheid, wat iets anders is dan transparantie – openheid gaat uit van vertrouwen, transparantie van wantrouwen. Regeren in het openbaar brengt, zoals de negentiende-eeuwse protestantse politicus Groen van Prinsterer zich beroepend op Calvijn zei, de verplichting mee tegenover het volk en het parlement als ‘het geweten van het volk’ consciëntieus te zijn.

Op dit punt heeft Rutte IV zijn belofte van een nieuwe, meer open bestuurscultuur niet ingelost. Dat is des te kwalijker na het toeslagenschandaal, dat kon ontstaan in een cultuur van geslotenheid die van de staat een ongeleid projectiel maakte dat tienduizenden burgers trof. De inertie van het kabinet voedt de kwade trouw en doet afbreuk aan de onuitgesproken staatkundige veronderstelling dat staat en samenleving samen de natie vormen.

Amerika laat zien wat er gebeurt als het essentiële verband wordt doorbroken. De inzet is niet een heilstaat, maar een natie, die zo fatsoenlijk is dat een kunstenaar een staatsprijs en nazaten van slaafgemaakten excuses kunnen aanvaarden. Grunberg kan dan met gerust hart terugkeren tot wat Stefan Zweig ‘de ware taak van de dichter’ noemde: ‘Hoeder en verdediger te zijn van het algemeen menselijke in de mens’.