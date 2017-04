De sprinkhaan en de panda

Zakenman Marcel Boekhoorn - de man die miljoenen stak in hun komst- heeft er alle vertrouwen in. Maar met de pandamania vlamde ook de kritiek op. Al die heisa voor twee bamboeberen? En hangt het voortbestaan van deze diersoort nu echt af van deze Chinese diplomatieke kroonjuwelen, die hun leven zullen slijten in een dierentuin?

Dat laatste argument past in een bekende discussie; die tussen voor- en tegenstanders van het fenomeen dierentuin. Die hanteren vaak moderne fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, wat bij de aseksuele reuzenpanda overigens nog een hele klus is. Maar de rol die panda's als Wu Wen en Xing Ya vervullen voor natuurbescherming kunnen we ook breder zien.

Het Wereld Natuur Fonds zag dat al bij de oprichting in 1961, toen het de panda koos als symbool (al was die keus naar het schijnt ook handig voor het zwart-wit op het briefpapier, geen kleuren nodig). Sindsdien werkt het WNF samen met de Chinese overheid en de lokale bevolking om het leefgebied van de panda te beschermen. Op de rug van de panda en andere grote, bedreigde zoogdieren liften zo wereldwijd hele ecosystemen mee, die profiteren van deze projecten. Het miljoen dat Boekhoorn jaarlijks voor de panda's moet overmaken, zal ook hiervoor bestemd zijn, en met hulp van WNF besteed worden. Ook al gaat het iets beter met de panda, versnippering van de reservaten door bevolkingsgroei en druk van de landbouw is nog steeds een groot probleem.

Maar is het daarvoor nodig panda's te houden in Europese dierentuinen? Vanuit het gezichtspunt van het dier verdient een ongestoord verblijf in het wild uiteraard de voorkeur. Maar het lot van de panda en daarmee van hele ecosystemen hangt vooral af van de mens. En voor mensen (en hun kinderen) telt nabijheid en zichtbaarheid van die natuur. Daarbij kunnen dierentuinen bij uitstek een educatieve rol spelen, en ons laten nadenken over de waarde van de natuur. Een gedachte die filosoof Bas Haring ook wel de 'museale waarde' van bedreigde diersoorten in dierentuinen heeft genoemd. Wu Wen als Van Goghs zonnebloemen, zoiets.

Met al hun aaibaarheid en hoge X-factor maken de beesten de lastige boodschap van kwetsbaarheid van ecosystemen, verlies van habitat, milieuvervuiling en oprukkende landbouwgronden voor het grote publiek verteerbaar. Die kar had pak 'em beet de klappersprinkhaan - in de jaren vijftig verdwenen uit Nederland - niet kunnen trekken.

