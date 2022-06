De ‘slechtheid’ van Rusland veroorzaakt niet automatisch een ‘goedheid’ van Europa

Hoe lang is het geleden dat een voorzitter van de Europese Commissie kon spreken over Vladimir Poetin als ‘mijn vriend’ en over Rusland als een land ‘waar we van moeten houden’? Niet zo lang als je misschien zou denken. Nog maar onlangs, als je een beetje uitzoomt.

Ik heb het even opgezocht, vanwege het interview dat Trouw gisteren bracht met Ursula von der Leyen, die gedecideerd meldde dat Rusland de oorlog tegen Oekraïne ‘niet zal winnen’ en zich even gedecideerd schaarde achter de wens van Oekraïne om kandidaat-EU-lid te worden. Vier jaar geleden is het, langer niet, dat haar voorganger Jean-Claude Juncker heel andere taal bezigde. Collega Christoph Schmidt en ik spraken hem in april 2018 ter afsluiting van een interviewserie over Europa in de ogen van de wereld. Poetin had de Krim al ingenomen, de MH17 was neergehaald, er werd gevochten in de Donbas, maar wat Juncker zei was dit: “We moeten het contact met Rusland herstellen. Er is geen veiligheidsagenda voor Europa zonder Rusland.” En: “Wij moeten leren om met Russen op gelijke voet te praten.”

Het klonk hooguit wat naïef

Ik memoreer dit niet om Juncker met terugwerkende kracht af te serveren. Al ging het ook toen al erg ver om Poetin een vriend te noemen; Juncker was zich dat ook bewust. “Je mag dat tegenwoordig niet meer zeggen”, monkelde hij. Maar het gaat mij erom dat je zijn woorden nu niet meer kunt lezen zonder verbazing of verbijstering, terwijl ze op dat moment niet per se onredelijk klonken, hooguit wat naïef. Zo moeilijk is het dus je vandaag de wereld van gisteren voor te stellen.

De oorlog die Poetin heeft ontketend, betekent voor de Europese Unie dat haar waarden – vrede, democratie, rechtsstaat – uit de sfeer van de vrome woorden zijn getrokken. Ze blijken er enorm toe te doen, ze leven op de pleinen van Europa, het meest waar Rusland dichtbij ligt, maar ook verder weg. En dat is – helaas – niet het resultaat van een dialoog met Rusland, maar van een confrontatie die wij niet gezocht hebben, getuige de vele pogingen van EU-leiders om Poetin van zijn oorlogsplannen af te houden. De schending van alles wat in fraaie verdragen is vastgelegd, met Moskous handtekening, herinnert Europa precies aan waar ze voor staat.

Misplaatst superioriteitsgevoel

Maar de ‘slechtheid’ van Rusland – nooit hele landen door de plee spoelen – veroorzaakt niet automatisch een ‘goedheid’ van Europa. Dat wilde Juncker ook zeggen, denk ik: verlies je niet in een misplaatst superioriteitsgevoel. De erfenis waaruit de EU is geboren is niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, die van een grote beschaving. Het is de barbarij van twee wereldoorlogen die Europese leiders in de jaren vijftig op het spoor zette van samenwerking – geen gedeelde triomf, eerder gedeelde schaamte.

Ik herlas gisteren het essay De idee Europa van George Steiner, en hij spreekt over de Europeanen als ‘een tweevoetige soort’. In staat tot ‘onvoorstelbare vormen van sadisme, territoriale wreedheid, hebzucht’. Maar ook tot ‘de realisering van wijsheid, het verwerven van belangeloze kennis, het scheppen van schoonheid’. Het klinkt als een ideaal en dat is het ook.