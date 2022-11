De slachtoffers van dit WK zullen niet uit de dood herrijzen door mijn kijkgedrag

‘Stel, we konden de sinistere ontstaansgeschiedenis van dit WK voetbal even terzijde schuiven. Wat valt er dan te zeggen’ over dit WK? Op de laatste drie woorden na, zijn deze eerste twee zinnen niet van mij maar van John Graat gisteren in Trouw. Ik was, zoals velen, tegen het houden van het WK-voetbal in Qatar. Vanwege de vele dode arbeidsmigranten, de corruptie, de strafbaarheid van homoseksualiteit, de duurzaamheid en de winter. Maar vanaf het eerste fluitsignaal heb ik ‘de sinistere ontstaansgeschiedenis van dit WK’ terzijde geschoven. Laat het feest beginnen. Veel te laat om alsnog de dappere verzetsman na de oorlog te spelen en door de vingers van twee handen naar de wedstrijd te gaan kijken. De slachtoffers zullen niet uit de dood herrijzen door mijn kijkgedrag. Maar eerst even een hierboven genoemd punt aanhalen waarin ik mij faliekant heb vergist: een WK in de winter is voor mij als kijker een fantastisch gebeuren.

November en december blijken, niet alleen voor mij, de ergste maanden van het jaar te zijn. Ik haat de maand waarin ik weliswaar geboren ben maar die ook ooit als ‘bloed- of slachtmaand’ bekendstond. En wat zou van december overblijven zonder Kerst en Oud en Nieuw? De verveling van de lange en koude avonden slaat toe. De tuinstoelen zijn voortdurend nat en werkloos terwijl depressies en zwaarmoedigheid door de tochtige kieren van ramen en deuren het huis proberen binnen te sluipen. Een bezoek aan de rayon tochtstrippen van de bouwmarkt is de enige afleiding. Al om 16.45 uur is het nu donker en op zondag 18 december zullen de lichten om 16.24 al aan moeten. Maar nu, o wonder, zijn onze blikken met bakens van licht vervuld: het voetbal illumineert onze dagen, zelfs vier keer per etmaal! Joepie! De verveling wordt bij de strot gepakt en de depressies zijn door de oerkreten bij elk nieuw doelpunt tot zwijgen gebracht. Moet ik me schuldig voelen omdat mijn genot door corruptie is verkregen? Het cynisme en het eigen belang fluistert in mijn oor: het doel heiligt nu toch wel de kwalijke middelen. Geen bier in en om de stadions? Dan ook geen hooligans maar een keurig enthousiast publiek.

In topsport is focus een vereiste

Jazeker, er zijn nog meer pijnpunten in Qatar. Maar denken we werkelijk dat het dragen van een regenboogarmband in dat moslimland een situatie gaat helpen verbeteren die al eeuwen voortduurt? Bondscoach Van Gaal wil geen ‘politieke kwesties’ meer die zijn doel, wereldkampioen worden, kunnen ‘verpesten’. De Duitsers hielden een hand voor hun mond uit protest en verloren prompt van Japan dat door het wraakzuchtige publiek werd gedragen. In topsport waar focus een vereiste is, kan een gul gebaar soms de weg naar de afgrond openen. Denk bijvoorbeeld aan de kwartfinale van Nederland tegen Rusland tijdens het EK van 2008. De hele ploeg droeg een zwarte armband omdat de vrouw van speler Boulahrouz een miskraam had gehad. Oranje verloor met 3-1.

Als er toch een statement gemaakt moet worden, dan door alle ploegen. Ik weet er meteen een die belangrijker is dan alle anderen. Iedere dag laat Poetin bommen op Oekraïne regenen. Geen warmte en geen elektriciteit voor miljoenen Oekraïners en dus geen WK op de doodstille en blinde tv’s aldaar. Laat dan alle WK-voetballers hun handen voor hun ogen plaatsen en ‘slava Ukraini’ in koor roepen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.