De seksgeluiden van onze buren zijn niet te harden

Beste Beatrijs,

Wij wonen naar volle tevredenheid in een mooi en gerieflijk stadsappartement, waar goede maatregelen zijn genomen tegen geluidsoverlast. Harde muziek kan weleens door het beton klinken, maar het wordt nooit hinderlijk. Sinds enige tijd hebben wij echter een nieuwe buurman die met zijn vriendin veel lawaai maakt. Dan heb ik het niet over luide muziek of feestjes, maar over seksgeluiden: gehijg, gegil en gebrul. Het duurt meestal niet erg lang – zij hanteren de stijl ‘kort maar krachtig’ – maar het gebeurt wel vaak. Wij ondervinden hier steeds meer hinder van, temeer daar het op alle momenten van de dag of nacht gebeurt. Soms onder lunchtijd, dan weer in het holst van de nacht of tijdens het journaal. Kunnen wij dit probleem met de nieuwe buurman bespreken? Zo ja, hoe doe je zoiets?

Te veel sekslawaai

Beste Te veel sekslawaai,

Zie het eerst een tijdje aan. De buurman woont er nog niet zo lang en misschien is zijn vriendin ook van recente datum. Als een relatie uit de eerste fase van dolle verliefdheid komt, reduceren de frequentie en het geluidsniveau van de seks zich doorgaans vanzelf naar een meer gangbaar niveau. Uw appartement is goed geïsoleerd tegen geluid, dus wellicht valt het ongerief op den duur mee. In afwachting daarvan is het nuttig om op iets vertrouwdere voet met de buren te komen dan alleen beleefd groeten in het voorbijgaan. Als de ban op huisbezoek voorbij is, raad ik u aan om de buren eens uit te nodigen voor koffie en persoonlijk kennis te maken. Wie geïnvesteerd heeft in een prettige burenrelatie kan makkelijker ergernissen aan de orde stellen. Als het sekslawaai onverminderd aanhoudt, kunt u hen te zijner tijd informeren dat u geregeld (wakker) schrikt van lawaai uit hun slaapkamer. Zeg dat ze zich dit vermoedelijk niet bewust zijn, maar attendeer hen erop dat dit geluid behoorlijk ver draagt.