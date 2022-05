De scheidsrechter heeft altijd gelijk

Pacifisme

Drie maanden geleden zou ik zonder aarzeling een oproep tot de-escalatie van leden van Kerk en Vrede (Opinie, 9 mei) steunen. Maar we zijn een paar maanden verder met duizenden burgerdoden en redeloos verwoeste dorpen en steden. Miljoenen mensen op de vlucht of gedeporteerd. De hele wereld is getuige van oorlogsmisdaden. Wat zouden we de-escalerend kunnen bieden en aan wie? Ik huiver met Kerk en Vrede van al het oorlogstuig dat per definitie heilloos is. Maar hebben deze auteurs nu nog iets te bieden aan de Oekraïense bevolking en vooral aan geloofsgenoten?

Ad van der Waals, Leiden

Johan Derksen

Criminologe Renée Römkens (Trouw, 7 mei) stelt dat Johan Derksen met zijn ‘foute grap’ behoort tot een marginale groep. Ook ik keek naar Vandaag Inside, dat anders dan andere praatprogramma’s een verfrissende maar ook relativerende blik bood. En ik was niet de enige: het gemiddeld aantal kijkers bedroeg 900.000. Johan vertelde die bewuste avond geen grap, maar bekende een jeugdzonde en zei dat hij daarom niet de eerste steen naar Johnny de Mol zou werpen. Het is spijtig dat een goedbekeken en relativerend programma van de buis verdreven is.

Joost Schepel Cómpeta (Spanje)

Aanbod

Alle beschouwingen over Pim Fortuyn ten spijt, waar ik behoefte aan heb is een politicus en een politieke partij die de eigen idealen weet om te zetten in goede besluiten en zich daarbij niet laat leiden door angst voor kiezersgunst, peilingen, negatieve pers en onbehouwen sociale media. Die daarbij in staat is om met anderen samen te werken en die flexibel kan opereren. Waar ik geen behoefte aan heb is een parlement vol partijen die allemaal los van elkaar weten hoe het zit en niet nalaten dat in eindeloze debatten naar voren te brengen.

Frank Hendriks, Nijmegen

Fries

Cameratoezicht op Friese snelweg wordt Kameratafersjoch (Trouw, 7 mei): want het Fries moet op straat zichtbaarder worden. Maar het Fries is al steeds meer vernederlandst. Ik spreek het Fries van mijn jeugd zestig jaar terug, maar word daar in Friesland nu op aangekeken. ‘Geboren’ en ‘overleden’, zegt de moderne Fries in plaats van berne en forstoarn. En desgevraagd zeggen Friezen dat ze ‘geboren en getogen’ zijn in het dorp waar ze wonen. Hikke en tein, heet dat in goed Fries. Hurdheidsbeheining zou Fries moeten zijn voor snelheidsbeperking. Maar geen Fries kent dit woord. Het Fries is een arme taal geworden. ‘Tink om jo snelheid’ begrijpt iedere Nederlander, Kameratafersjoch niet. Geen Fries die het woord tafersjoch nog gebruikt.

Fokke van der Heide, Zwolle

Scheidsrechter

Een dubieuze strafschop bepaalt het einde van de Nederlandse voetbalcompetitie (Sport, 9 mei). Er zijn maar twee regels. Ten eerste: de scheidsrechter heeft altijd gelijk. En ten tweede: heeft de scheidsrechter geen gelijk, dan treedt de eerste regel in werking.

Onne Slagter, Baarn