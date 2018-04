De scheiding van kerk en staat kan nooit absoluut zijn

Want de media, en de politiek, maakten zich zorgen over buitenlandse geldstromen naar Nederlandse moskeeën. Zouden buitenlandse mogendheden via die geldstromen ook kunnen bepalen wat daar wordt gepredikt?

Deze zaak kreeg nieuwe urgentie door het nieuws dat het aantal salafistische moskeeën en voorgangers in de laatste vier jaar is verdubbeld. Toen journalistiek onderzoek afgelopen week aan het licht bracht dat tientallen moskeeën financiële ondersteuning kregen vanuit het Arabische schiereiland, eiste zowel de lokale als de nationale politiek helderheid van zaken. "Het is belangrijk dat we de vinger aan de pols houden en goed in de gaten houden wat er allemaal gebeurt", zei het Utrechtse raadslid Arjan Kleuver (D66). "Ik wil weten hoe de imam denkt over openheid van financiën. Dat is voor mij heel belangrijk."

Alarmbellen

In Zuid-Scharwoude reageerden raadsleden coulanter toen zij hoorden dat de lokale moskee financiële steun van Arabische landen had aangevraagd. Omdat het moskeebestuur heel goed ligt in de gemeenschap "is het niet zo dat alle alarmbellen afgaan, maar we moeten dit wel even goed uitzoeken", oordeelde Soledad van Eijk van GroenLinks.

Als een gebedshuis 'goed in de leer' is, wordt het met rust gelaten. Als dat niet het geval is, wordt het aangepakt.

Hoewel ook vanuit Nederland geregeld financiële steun wordt verstrekt aan kerken en andere religieuze organisaties in het buitenland, veroordelen politici geldstromen in omgekeerde richting als die steun wordt gegeven vanuit niet-democratische landen. Als daar geen godsdienstvrijheid is, mogen ze geen invloed hebben op de prediking hier. In Nederland is 'geen plaats voor een ideologie van onvrijheid die uit andere landen wordt geïmporteerd', zei Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

De scheiding van kerk en staat kan inderdaad nooit absoluut zijn. De staat kan er belang bij hebben om te weten wat zich afspeelt in de kerk, of in dit geval de moskee. Het waarborgen van democratische waarden is van staatsbelang. Het kan nodig zijn om transparant bestuur van particuliere organisaties te eisen. En natuurlijk is ook veiligheid een zorg van de staat, al is het belangrijk om te onderstrepen, zoals Stevo Akkerman schreef, dat het prediken van een salafistische boodschap niet gelijkstaat aan een terreurdaad.