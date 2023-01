De schandalig lage Brusselse drempels voor lobbyisten

In Straatsburg vertelde Europarlementariër Mohammed Chahim (PvdA) over zijn kerstvakantie. Gezellig was het, maar minder dan anders. Hij kon geen gesprek voeren of er begon iemand grappen te maken over koffers met geld. Waar hij ze had verstopt, of hij ze wel kon tillen.

Terug in Brussel vertelden al zijn collega’s precies hetzelfde. Op alle kerstdiners van Europarlementariërs was het corruptieschandaal in het Europees Parlement het hoofdonderwerp geweest. Soms ging het over in een serieus gesprek over de schandalig lage drempels die Brussel heeft opgeworpen tegen invloedkopers, lobbyisten. Het ging over het vertrouwen in de Europese politici, dat burgers nu kwijt zijn. Die zin over vertrouwen, dat te voet komt en te paard gaat, is talloze keren uitgesproken.

Ze konden het alleen maar beamen, de Nederlandse politici. Inderdaad, het wemelt in Brussel van de bedrijven, van de mensen die politici iets vertellen willen. Soms is het goed om ook hun perspectief te horen. Maar hoe ver het beïnvloeden precies gaat, weet niemand.

Europarlementariërs kijken anders naar elkaar

Niet alleen burgers zijn het vertrouwen kwijt. Mohammed Chahim en zijn collega’s zijn zelf evenmin onaangeraakt gebleven. Sinds ze weten dat sommigen gevoelig waren voor ordinaire zakken met geld, kijken ze anders naar elkaar.

Iedereen kijkt met argwaan naar de sociaaldemocraten, want alle verdachten kwamen uit die hoek. Dat de S&D-fractie weken wachtte tot ze Marc Tarabella uit de partij zette, hielp ook niet. Al in december liepen er rechercheurs met pincetten in diens werkkamer te speuren, maar pas sinds deze week staat zijn naam niet meer tussen de S&D-fractieleden.

Zijn de andere fracties onkreukbaar?

Maar intussen groeit bij de sociaaldemocraten ook twijfel over de andere fracties. Zijn die dan allemaal onkreukbaar?

Zij die zich bezighouden met nieuwe technologie zien wel heel veel lobbyisten zwermen. Ze vragen zich af of een groot bedrijf als Google misschien meer deed dan alleen sluw lobbywerk via ‘denktanks’ en ‘onafhankelijke onderzoeksinstellingen’. Ze fluisteren net iets te hard: hoe kan het toch dat Nederlandse VVD-politici zo ontvankelijk zijn voor de charmes van Uber?

Uber, dat bedrijf dat de Nederlandse ex-Eurocommissaris Neelie Kroes had weten te strikken om zijn belangen te behartigen, nota bene vlak nadat ze was afgezwaaid als Eurocommissaris. Reglementair had Kroes twee jaar met zo’n job moeten wachten. Momenteel doet het Europees fraudebureau Olaf onderzoek naar de kwestie.

Zit er een luchtje aan het VVD-standpunt over de platformeconomie?

Nu valt het de sociaaldemocraten op dat de Nederlandse VVD-delegatie dwars ligt bij de nieuwe wetgeving over platformwerk, een wet waarop de Nederlandse regering, met diezelfde VVD, met smart zegt te wachten. “Ik zeg niet dat het corruptie is, maar het is raar”, zei een betrokkene, daarmee de suggestie opwerpend dat er misschien toch een luchtje aan zit. Het kan ook heel goed oprecht zijn.

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola wil meer regels voor lobbyactiviteiten. Die zijn hard nodig, ten eerste om het vertrouwen van de burger terug te winnen. Maar ook omdat het Europarlement alleen goed kan functioneren als politici elkaar vertrouwen. Momenteel is dat bepaald niet het geval.