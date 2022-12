De samenleving worstelt met haast Victoriaanse preutsheid

De waarom-nu-vraag vind ik als psychiater een van de beste vragen uit onze gereedschapskist. Bijvoorbeeld: waarom bieden we nú onze excuses aan voor het slavernijverleden?

We zijn de laatste tijd sowieso druk in de weer om af te rekenen met onze ongepolijste menselijke aard. Het afgelopen jaar bleek het op schrikbarend veel plekken ‘onveilig’ en grote termen zoals ‘institutioneel racisme’ deden ons huiveren. Tegelijkertijd gingen we met gezonde tegenzin naar Qatar en haalden opgelucht adem toen vicevoorzitter van het Europees parlement Eva Kaili geboeid werd afgevoerd om te boeten voor onze zonde.

Als psychiater bij de crisisdienst heb ik dagelijks te maken met onze rauwe emoties, impulsen en gedragingen. Verwarde mensen die zich naakt voor de trein werpen vanaf een vol perron. Agressie in de huiskamer waarbij partners elkaar toebijten, ‘doe het dan, gooi jezelf van de flat als je zo graag dood wil’. Of mensen die hun seksualiteit niet onder controle hebben en zo opzichtig masturberen dat de politie er aan te pas moet komen.

Desondanks worstelen we als samenleving haast Victoriaans met een nieuw soort preutsheid en moet alles weggemaakt worden wat ons niet bevalt.

In dat licht is het niet verbazingwekkend dat er voor The Onania club, de nieuwe film van regisseur Tom Six, wereldwijd geen distributeur te vinden was. Diezelfde Six regisseerde The Human Centipede, een wereldberoemde en bekroonde cultfilm uit 2009, waarin een gestoorde dokter een menselijke duizendpoot probeert te creëren door mensen via hun mond en anus aan elkaar vast te hechten. In zijn nieuwste gitzwarte satire confronteert Six ons met onze eigen hypocrisie. Een groep vrouwen komt klaar op het leed van anderen en heeft steeds sterkere prikkels nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ze masturberen op vluchtelingen, overleden celebrities en op beelden van de aanslagen op de Twin Towers.

Het incorrecte als artistieke spiegel voor ons gedrag. Als kunst geboycot wordt dan is het tijd om de onderliggende ideologie bloot te leggen om onze realiteit kritisch te beschouwen.

Die ideologie, het neoliberalisme, is geworteld in het gedachtegoed van Ayn Rand waarin de mens de morele plicht heeft om te doen wat hij wil, zo onafhankelijk mogelijk van de ander. Het individu moet vooral zijn eigenbelang nastreven om geluk te bereiken. In de praktijk betekent dat zoveel mogelijk consumeren en genieten desnoods ten koste van de ander. Maar ten diepste zijn we sociaal voelende wezens waardoor deze nogal liefdeloze ideologie spanning veroorzaakt.

Waarom nu? Misschien is het geen toeval dat we juist nu onze excuses aanbieden voor ons wangedrag uit het verleden als moderne aflaat voor ons asociale gedrag in het hier en nu.

Op de titelpagina van zijn Traumdeutung citeert Freud de Romeinse dichter Vergilius: Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo – als ik de hemelgoden niet kan buigen, dan zal ik de Acheron, de onderwereldrivier, in beroering brengen.

Ons brein probeert de realiteit altijd kloppend te maken, maar als we onvoldoende zicht hebben op onze onderwereld wordt het pas echt onveilig.