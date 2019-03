De rustige journalistiek van de podcast

Zo maakte een van onze online-redacteuren, Joris Belgers, onlangs twee podcasts over de brexit. In gesprekken met buitenlandredacteur Romana Abels en de correspondenten Christoph Schmidt (Brussel) en Tim de Wit (Verenigd Koninkrijk) werd uitgebreid ingegaan op de aanloop naar het referendum in het Verenigd Koninkrijk en de chaos nadien.

Lees verder na de advertentie

In twintig minuten word je door vertrouwde namen bijgepraat over een nieuws­on­der­werp in de wereld

Het is een vorm van slow journalism die kennelijk goed bevalt onder lezers en luisteraars. ‘The Daily’ van The New York Times is bijzonder po­pulair en lijkt daarmee een (soort) standaard te hebben neergezet. In twintig minuten word je bijgepraat over een nieuwsonderwerp in de wereld. Als je niet in de gelegenheid bent om de krant op papier of online te lezen kun je altijd nog via je smartphone luisteren naar stemmen van vertrouwde namen. Want dat is kracht van kranten: ze kunnen hun experts bevragen over hun kennis en inzichten.

Een van onze meer ervaren podcasters is redacteur Stijn Fens. Samen met Christian van der Heijden maakte hij inmiddels 33 uitzendingen over het wel en wee in de rooms-katholieke kerk, ‘De Roomse loper’ geheten. Joris Belgers, in zijn vorige functie bij de krant muziekredacteur, maakte met chef online Edwin van Sas een podcast over de beste popmuziek van het afgelopen jaar. De meest recente podcast gaat over de Statenverkiezingen, aan de hand van inzichten van de chef van de politieke redactie, Bart Zuidervaart, en politiek commentator Lex Oomkes.

De podcast kwam eind jaren negentig van de vorige eeuw en begin deze eeuw op als gevolg van alle digitale innovaties en de introductie van de MP3-speler (kent u die nog?). Vooral radio- en televisiestations sprongen er op in, maar halverwege het vorige decennium leek de podcast te verdwijnen in alle online-ontwikkelingen. De smartphone slurpte alle aandacht op, waarna het voor het grote publiek wat stil werd rond de podcast, al verdween die nooit.

Tweede jeugd Diezelfde smartphone zorgt nu voor een soort tweede jeugd. Joris Belgers, die bij Trouw nu de podcast-coördinator is, vermoedt dat de nieuwe populariteit te maken heeft met de komst van het on-demand-aanbod van Netflix, Spotify en YouTube. Mensen raken er aan gewend op hun eigen moment naar radio en televisie te luisteren en te kijken. Ik denk daarnaast dat mensen meer openstaan voor inhoudelijk goede informatie die ze op een voor hen passend moment kunen krijgen. Trouw-podcasts zijn aan te klikken op de site of te vinden via iTunes, Spotify en Soundcloud onder de zoektitel ‘Trouw’. We hebben plannen om voor de Matthäus Passion, de Tour de France en de Duurzame 100 met nieuwe afleveringen te komen, en ook zijn er plannen voor een reeks over zingeving. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de ideeën die we nu hebben. Maar podcasts zullen bij Trouw een aanvulling blijven. Onze kernactiviteit is het bedrijven van goede journalistiek voor de krant en online. Voor mij persoonlijk is het ook een prettige ontwikkeling. Op weg naar huis, na een lange dag werken, is het bijzonder rustgevend naar je collega’s te luisteren.