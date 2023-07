De rust moet terug in de wolvendiscussie

Het dispuut over de toekomst van de wolf in Nederland groeit uit tot een oververhit nationaal debat, terwijl deze kwestie juist gebaat is bij kalmte.

De jongste ophef gaat over een incident in het Drentse dorpje Wapse, een week geleden, waarbij een wolf een schapenboer beet en de burgemeester vervolgens opdracht gaf het beest dood te schieten. Het was vervelend voor de boer, dramatisch voor het dier en slecht voor de toch al ontspoorde wolvendiscussie.

Wat er die ochtend precies is gebeurd in het Drentse weiland, moet nog worden uitgezocht. Duidelijk is wel dat de boer zijn schapen wilde beschermen en de wolf probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Dat lukte niet, het dier beet in zijn onderarm. De burgemeester was bang voor verdere escalatie en besloot enkele uren later dat het beest afgemaakt moest worden.

De oplossing zit ’m niet in een hek of paintballgeweer

Het voorval roept vragen op. Is de beet te omschrijven als een aanval van de wolf op de mens, of was het een paniekreactie, een gevolg van een aanval van de mens op het beest? En was doodschieten echt de enige optie, wetende dat de wolf sinds jaar en dag een strikt beschermde diersoort is?

Het is daarom belangrijk dat er aanvullend onderzoek komt naar het incident. Wat niet helpt is dat LTO, de belangenorganisatie van de boeren, op hoge poten een gesprek met de minister eist. Wat ook niet helpt is dat dierenrechtenorganisaties direct aangifte hebben gedaan tegen de schapenboer en de burgemeester. Het is, in beide gevallen, olie op het vuur. Deze kwestie verdient geen escalatie, maar rust en nuchterheid.

De wolf is in Nederland en gaat naar alle waarschijnlijkheid niet meer weg. Daar zal de samenleving, inclusief de veehouder, mee moeten leren omgaan. De oplossing is niet een hek zetten om een provincie, zoals Friesland opperde. De oplossing is ook niet met een paintballgeweer op de dieren schieten om ze te verjagen, zoals Gelderland wil.

Incidenten horen bij de zoektocht

Her en der klinken wel interessante, en wellicht bruikbare suggesties om de wolf zoveel mogelijk uit de buurt van schapen te houden. Je kunt edelherten uitzetten als prooi en ter afleiding, je kunt minder reeën afschieten zodat de wolf daar op kan jagen.

Het is een precaire zoektocht om de maatschappij zo veel mogelijk veiligheid te bieden en tegelijkertijd de wolf maximaal te beschermen. Die zoektocht zal, helaas, nog wel vaker gepaard gaan met incidenten zoals in Wapse. Maar laten we die vooral niet groter maken dan ze zijn. Dat helpt niemand. De boer niet, het schaap niet, en de wolf zeker niet.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook:

Deze schaapherder heeft een extra stoere hond, speciaal om wolven weg te jagen

Nadat een boer in Drenthe werd gebeten, is de discussie over de wolf weer flink opgelaaid. Schaapherder Bart van Ekkendonk probeert met preventieve maatregelen zijn eigen weg te vinden.