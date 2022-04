De Russische waanzin krijgt hitleriaanse contouren

Er zijn termen die zo hol beginnen te klinken dat je ze in het vervolg beter niet meer kunt gebruiken. Op deze plek heb ik een aantal keer geschreven dat Russen een aanval op een broedervolk, de Oekraïners, hadden ingezet. En dit maakt de barbaarse wreedheid van de eersten op de tweeden quasi onbegrijpelijk. Er zijn natuurlijk objectieve criteria om dit woord te gebruiken: de geografische ligging, de culturele verwantschap, de Russische taal die door een deel van de Oekraïners ook wordt gehanteerd of de geschiedenis (Sovjet-Unie).

We hebben de laatste dagen zoveel gruwelijkheden in deze oorlog zien passeren dat ik me afgevraagd heb of de Russen de Oekraïners daadwerkelijk tot een broedervolk rekenen. De ongekende terreur, de massamoorden, verkrachtingen, martelingen en systematische vernietigingen van huizen, zorginstellingen of scholen zullen voor een eeuwigheid een sidderende haat in Oekraïense harten voor het Russische ‘broedervolk’ achterlaten.

Die term vond ik gisteren terug in een oud satirisch stukje uit Het Parool. Het ging hier om de verzonnen annexatie van Vlaanderen door Nederland: ‘Er waren wat Walen die verontwaardigd waren, en dat is begrijpelijk, maar ook de Walen beseffen heel goed welke historische betekenis Vlaanderen voor ons heeft. De Flaminganten en de Nederlanders zijn een broedervolk.’ De auteur haalde het daarom niet in zijn hoofd om deze inleving met het vernietigen van steden als Antwerpen of Brugge voor te stellen. Dat doe je een broedervolk niet aan.

Maar Russen denken anders. Ze vinden waarschijnlijk dat een broedervolk dat zich niet aan de wil van de grote broer onderwerpt en zich verweert, een uitzonderlijke straf verdient. Het ergste moet misschien nog komen, naarmate Rusland zich steeds meer de methoden van Islamitische Staat toe-eigent. Het Russische staatspersbureau Ria Novosti, nauw verbonden met het Kremlin, publiceerde maandag een opiniestuk getiteld: Wat Rusland moet doen met Oekraïne. Hierin kun je lezen dat Poetin geen onderscheid meer maakt tussen Oekraïense bestuurders, militairen of burgers: ‘Naast de hoge pieten, is een aanzienlijk deel van de massa schuldig. Zij zijn de passieve nazi’s, de collaborateurs. Zij moeten gestraft worden’.

Deze waanzin krijgt zelfs hitleriaanse contouren met de visie van de Russische oud-premier Dmitri Medvedev over een toekomstige nieuwe orde in Europa. Op zijn Telegramkanaal, na de Oekraïense afstraffing, filosofeert hij over ‘de mogelijkheid om eindelijk een open Eurazië te bouwen – van Lissabon tot Vladivostok’. Wat zich allemaal tussen die twee steden bevindt, zijn geen ‘broedervolkeren’ maar in Russische ogen decadente en gedegenereerde westerlingen. Indachtig het lot van de Oekraïense ‘broeders’ kan men zich voorstellen wat wij, geen familie, onder de Russische knoeten en messen voor behandeling zouden kunnen ondergaan. Geef Oekraïense president Zelenski ongelijk wanneer hij stelt dat de aanval op zijn land ons allemaal aangaat. Voortaan zal ik ‘broedervolk’ tussen aanhalingstekens plaatsen.

