De Russische strijd om herinnering is een strijd om de macht

In december 1986 werd opeens een telefoontoestel geïnstalleerd bij Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov, die verbannen was uit Moskou en zijn dagen sleet in Gorki. Vanwege zijn openlijke inzet voor mensenrechten en ontwapening was Ruslands grootste atoomwetenschapper in ongenade gevallen – er stond permanent een KGB-agent voor zijn deur, elke stap die hij zette werd gezien. Maar nu was er iemand die hem wilde bellen: Michail Gorbatsjov. Met als boodschap dat Sacharov kon terugkeren naar Moskou. De man die ‘het geweten van het land’ werd genoemd, kon zijn humanisme nu vrijuit in praktijk brengen, zoals door het oprichten van de organisatie Memorial. De wereld zag het en wist – geleidelijk aan – dat er werkelijk iets veranderde in de Sovjetunie.

Nu, 35 jaar later, wordt Memorial onder Vladimir Poetin verboden. Niets illustreert de teloorgang van een vrije Russische samenleving meer dan dit. Memorial onderzocht zowel het stalinistische verleden als actuele schendingen van mensenrechten – het Kremlin kon beide niet verdragen. En zo wordt met de liquidatie van Memorial niet alleen de geschiedenis weer weggeborgen, maar ook het heden verduisterd. De strijd om de herinnering is een strijd om de macht; als de reputatie van het grote Rusland niet besmeurd mag worden door het blootleggen van de misdaden van gisteren, dan zeker niet door die van vandaag.

Ik zag in The New York Review of Books een oudere foto van de historicus Joeri Dmitriev, zittend voor een kist met opgegraven schedels; je zag waar de kogels hen geraakt hadden. Een foto om liever niet te zien en toch lang naar te kijken. Namens Memorial lokaliseerde Dmitriev, wiens grootvader behoorde tot Stalins slachtoffers, de massagraven in het noorden van Rusland. Hij kon niet verdragen dat de doden achteloos waren gedumpt, hij wilde recht doen aan hun lot en hun namen. Het Russische ministerie van cultuur was er niet gelukkig mee: ‘speculaties’ over de historie zouden ‘het internationale aanzien van Rusland schaden’ en ‘antiregeringskrachten in de kaart spelen’. Waarmee het Kremlin zich dus de facto schaarde aan de zijde van de daders. En Dmitriev, die vorig jaar al tot dertien jaar cel werd veroordeeld, kreeg er maandag nog twee jaar bij – hij wordt ervan beschuldigd zijn adoptiedochter te hebben misbruikt, hetgeen hij stellig ontkent.

De herinnering kun je niet verbieden

Het is waar dat je de herinnering en het geheugen niet kunt verbieden of gevangen kunt zetten, daar houden de mensen van Memorial zich aan vast en daarvoor verdienen ze onze bewondering. Maar willen de Russen wel weten wat er precies achter hen ligt? Arseni Roginski, die Memorial leidde van 1998 tot zijn dood in 2017, had zijn twijfels. Sympathie voor de slachtoffers is er zeker, zei hij in de film Het recht op herinnering, maar de Russen deinzen terug voor de vraag: wie was verantwoordelijk? Het zou hun geloof in de glorieuze Russische staat op losse schroeven zetten, en daarmee hun nationale zelfbeeld.

Intussen had Memorial tot dusver 3.200.000 slachtoffers gedocumenteerd, en het tellen was nog lang niet voltooid.