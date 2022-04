De Russische moeders zijn ook verantwoordelijk voor het bloedvergieten

In hoeverre kun je een heel volk medeverantwoordelijk stellen voor de oorlogsmisdaden van zijn leider? Nu de gruwelen die het Russische leger begaat in Oekraïne steeds zichtbaarder worden, valt aan deze vraag niet meer te ontsnappen. Een maand geleden, toen de Russische invasie nog jong was, gloorde bij mij de hoop op een opstand van het volk tegen zijn onderdrukker. Het idee was dat deze oorlog alleen van binnenuit gestopt kon worden. De eerste tekenen waren hoopvol: in tal van Russische steden werd er door groepen moedige burgers op straat geprotesteerd. Maar de repressie met massale arrestaties maakte dat het straatprotest verstomde. In een toespraak vergeleek Vladimir Poetin demonstranten met vliegen die je moet uitspugen. Later werd de hoop gevestigd op Russische moeders die hun gesneuvelde zonen gingen begraven. Maar ook toen bleef het thuisfront stil.

Nu blijkt dat het Russische volk in zijn overweldigende meerderheid achter de dictator staat. Sommigen spreken zelfs van 80 procent van de Russen. Een revolutie lijkt niet aanstaande. Er zijn natuurlijk altijd verzachtende omstandigheden om het wegkijken van de Russische bevolking te verklaren. Denk aan het huidige gebrek aan neutrale nieuwsvoorzieningen in Rusland. Maar heb je dan objectieve tv-journaals nog nodig om te begrijpen dat een bloedige inval bij de buren, die historisch ook nog een broedervolk vormen, voor jezelf een existentiële schande betekent?

Bovendien: is het soms niet een deel van het volk zelf, gestoken in militaire uniformen, dat die gruwelijke misdaden begaat? Volgens enkele getuigen waren de soldaten die zich aan de oorlogsmisdaden in Boetsja schuldig maakten, vrij jong. Velen leken achttien of twintig jaar te zijn. En al die soldaten, waarschijnlijk jonge dienstplichtigen, hebben families die in Rusland niet onwetend kunnen zijn van de situatie in het aangevallen land. Dit helpt de directe manier waarop Oekraïense president Zelenski de moeders van de soldaten aanspreekt beter te begrijpen. Opnieuw (op 12 maart al sprak hij de Russische moeders aan) richtte hij zich tot hen via een videoboodschap: “Ik wil dat elke moeder van elke Russische soldaat de lichamen ziet van degenen die in Boetsja stierven. Wat hebben ze misdaan? Waarom zijn ze vermoord?”

‘Ze hebben geen ziel’

Om de misdaden tastbaarder te maken beschreef Zelenski in zijn toespraak de gruwelbeelden die deze moeders waarschijnlijk nooit zullen zien. Hij concludeerde: “Zelfs als je plunderaars opvoedde, hoe kunnen ze ook slagers worden? Je kon niet onwetend zijn van wat er in je kinderen zit. Je kunt niet negeren dat ze alles wat menselijk is ontberen. Ze hebben geen ziel. Ze hebben geen hart. Ze doodden opzettelijk en met plezier.”

De conclusie van Zelenski is dat het Russische volk, zijn soldaten en hun passieve moeders, medeverantwoordelijk zijn aan het ruïneren van Oekraïne. Daarom denk ik nu, anders dan een maand geleden, dat niet alleen Poetin maar ook de Russen door nieuwe bikkelharde sancties en volstrekt isolement getroffen mogen worden.

