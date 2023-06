De ‘romantiek’ van de bosbranden uit mijn kindertijd is voorgoed voorbij

Als je in de Zuid-Franse Provence opgroeit, leer je snel dat het vuur je eeuwige vijand is en zal blijven. De regio is bedekt met pijnboombossen, ook wel pinèdes genoemd, en niets dat sneller vlam vat dan een pijnboom en zijn kroon van naalden. Mijn eerste bosbrand maakte ik mee op 8-jarige leeftijd, terwijl ik bij mijn grootmoeder logeerde. Ze woonde in een oud en bijna vervallen kasteel, le Château de Jouques, waarvan de eigenaar de onderhoudskosten niet meer kon opbrengen. Daarom had hij de bovenverdieping aan vier families verhuurd, die het in die karige appartementen zonder badkamer en eigen wc moesten doen.

Op een zonnige zomerdag werden de kasteelbewoners gealarmeerd. Iemand riep dat de heuvels tegenover het kasteel in brand stonden. We renden de kasteellaan uit tot aan de departementale weg en werden door een angstaanjagend maar voor mij grandioos spektakel verwelkomd. Daar, op een paar honderd meter van ons – voorlopig nog beschermd door een smalle wijngaard en het asfalt van de weg – stond de heuvelkam in lichterlaaie. Ik keek mijn ogen uit. Rampenfilms moesten nog worden uitgevonden, maar dit was er toch alvast een in een openluchttheater van formaat.

Een ballet van vlammen, met exploderende pijnappels. Het probleem was wel dat die brandende vruchtkegels soms tientallen meters verderop konden landen en de brand hielpen zich snel te verspreiden. Het vuur, als de uitstromende lava van een vulkaan, kroop snel naar beneden en dreigde de wijngaard te bereiken. Bij het kasteelgezelschap trad geleidelijk aan een soort sluimerende paniek in en de eerste vluchtplannen werden al gesmeed. Bang was ik niet en ik stelde kranig voor om binnen preventief een emmer water te gaan halen, maar geen van de aanwezige volwassenen ging hierop in. Tegen de avond was de plaatselijke brandweer het vuur meester.

Rijden langs een lint van vuur

Ik heb daarna tal van bosbranden in diezelfde ontvlambare Provence gezien, in allerlei vormen en maten, in de verte of akelig dicht bij woningen. Ooit moest ik langs een lint van vuur rijden en werd ik door het water van een blusvliegtuig bijna van mijn brommer geblazen. Paradoxaal genoeg hield ik alleen spannende herinneringen hieraan over.

Maar op 3 oktober 1970 werd het land opgeschrikt door het nationale drama van het Tanneron-massief. Een vluchtende moeder en haar vier kinderen werden door de vlammen gegrepen en stierven. We wisten nog niet dat het hier ging om het gezin van Martin Gray, die het getto van Warschau en het vernietigingskamp van Treblinka overleefde en eerder zijn gehele Poolse familie was kwijtgeraakt. Een jaar later publiceerde hij zijn levensverhaal Au nom de tous les miens, dat een wereldwijde bestseller werd.

Maar de ‘romantiek’ van de bosbranden uit mijn onbekommerde kindertijd is toch voorgoed voorbij. Met het veranderde klimaat hebben de bosbranden monsterlijke proporties aangenomen. Ze kunnen amper worden geblust en schetsen voor ons een hachelijke toekomst. Ze zijn het zomerseizoen ontgroeid en zullen ooit ook in de winter flink huishouden. Vandaag staat Canada in brand, stikte New York in de rook en ik verlang terug naar die dansende vlammen bij het Château de Jouques, die toen nog binnen een halve dag werden geblust.

