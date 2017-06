De rol van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen zuigt alle energie uit het politieke stelsel

Zo beschreef de ontslagen FBI-directeur Comey donderdag zonder gêne hoe hij via een bevriende hoogleraar informatie uit een gesprek met Trump had gelekt naar de pers. Een frontalere aanval op het gezag van de president is nauwelijks voorstelbaar.

Het lek had een reden, aldus Comey, want de president had tegenover hem ‘hoop’ uitgesproken dat hij een onderzoek naar de veiligheidsadviseur van Trump en diens banden met Russische functionarissen zou staken. Comey interpreteerde die ‘hoop’ vanwege de setting van het gesprek – Trump had eerst alle andere mensen de kamer uitgestuurd – als een bevel.

En zo’n opdracht aan een FBI-directeur kan neerkomen op belemmering van de rechtsgang, wat in de VS een reden kan zijn om de president uit zijn ambt te zetten. De speciale aanklager die de Russische beïnvloeding onderzoekt, Robert ­Mueller, zou inmiddels een specialist op dat terrein hebben geraadpleegd.

Wie hoort er nog iets over voorstellen de infrastructuur van de VS te verbeteren, of de problemen rond de afschaffing van Obamacare?

Zo blijft de Russische rol bij de verkiezingen de Amerikaanse politiek in de greep houden. Vandaag zal minister van justitie Jeff Sessions bij de inlichtingencommissie van de Senaat reageren op de verklaring van Comey; ook hij had gedurende de campagne contact met een Russische official en was daar in eerste instantie niet open over.

Contacten Trump moet verder binnen twee weken bandopnames van gesprekken met Comey opgeven aan het Congres – Trump heeft gesuggereerd dat die bestaan. Dat er Russische contacten waren met het Trump-kamp is inmiddels minder belangrijk dan de pogingen van Trump die contacten in de doofpot te houden. Het was misschien onvermijdelijk dat dit zou gebeuren, Trump stond nooit bekend om zijn genuanceerde en gebalanceerde optreden Het drama zuigt de energie uit het Amerikaanse politieke stelsel. Wie hoort er nog iets over voorstellen de infrastructuur van de VS te verbeteren, of om de problemen op te lossen die een eventuele afschaffing van Obamacare met zich meebrengt? En wie kan een lijn ontdekken in het buitenlands beleid, als de president hard uithaalt naar Qatar nu dat land ruzie heeft met zijn buren, terwijl zijn ministers juist de partijen oproepen tot dialoog? Om van een fundamentele discussie over het klimaatbeleid nog maar te zwijgen. Het was misschien onvermijdelijk dat dit zou gebeuren, Trump stond nooit bekend om zijn genuanceerde en gebalanceerde optreden en al helemaal niet als hij stuit op verzet. Aanvallen en intimideren waren al in zijn vastgoedcarrière cruciale strategieën. Maar de taaie muur van verzet waarop hij nu stuit, met Comey als belangrijk voorbeeld daarvan, zou hem wel eens te machtig kunnen worden.

